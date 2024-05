Regola della mano destra: dalla conoscenza di questo trucco dipende una vita | La prossima volta che vedi un’ambulanza devi fare così

Tutto quello che c’è da sapere sulla regola “della mano destra”: ecco perché tutti gli automobilisti la dovrebbero sapere: può salvare una vita.

Magari un giorno la tanto osannata Intelligenza Artificiale riuscirà a risolvere un problema che per il momento non ha soluzione, ahinoi: la congestione del traffico nelle grandi città, ma non solo. Un male terribile che crea innumerevoli disagi.

Ci fa perdere un sacco di tempo, arriviamo tardi al lavoro, per di più stressati, ma la di là dei semplici spostamenti quotidiani, è un problema per coloro che hanno bisogno di strada libera: dalle forze dell’ordine alle ambulanze, quest’ultime chiamate a fare salti mortali sia per raggiungere il luogo di un incidente sia per trasportare qualcuno che sta (molto) male in ospedale.

Il danno è completo soprattutto quando la strada da percorrere non dispone di una corsia di emergenza, quel corridoio preferenziale salva traffico, necessario e da utilizzare da chi ne può, e in certi casi ne deve, usufruire.

È qui che entra in scena la regola della mano destra, di fondamentale importanza in quanto va a creare una sorta “corridoio artificiale” che serve a un’autombulanza (ma anche per le forze dell’ordine) per sfrecciare sulla corsia e permette di arrivare in orario a destinazione. Parte tutto dalla cooperazione tra gli automobilisti, una vera e propria condicio si qua non.

Esempi concreti per la regola della mano destra

Il primo caso riguarda una strada a due corsie: la procedura è semplice, basta spostarsi tutti da un lato per creare quel varco affinché l’ambulanza riesca a passare indisturbata in mezzo al traffico. È sulla strada a tre corsie, che la regola della mano destra raggiunge il suo culmine, fornendo la soluzione al problema traffico.

Chi si muove sulla corsia di sinistra deve spostarsi il più possibile all’estremità della propria sinistra, chi invece sta destra deve fare la stessa identica manovra, spostarsi all’estremità della propria destra. Lo stesso discorso vale per una strada con quattro corsie di circolazione, in ciascuna direzione.

Come reagire in presenza di un’ambulanza

Quelli che si spostano a sinistra, si dirigono il più a sinistra possibile e gli altri si spostano a destra, fin quando si conserverà questa regola (il Ministero polacco ci ha fatto perfino un cartello) sapremo come reagire in presenza di un’ambulanza, fornendo al conducente uno spazio prezioso per il suo passaggio senza ostacoli.

È un modo anche per evitare di finire sotto infrazione: ai sensi dell’articolo 44 “Mezzi di soccorso – Lavori stradali”, chiunque non lascia spazio al passaggio di un’ambulanza rischia una multa di 150 euro.