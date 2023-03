Michelle Hunziker, la vomitevole rivelazione su di lui: “Mi ha cagato addosso”

Michelle Hunziker racconta al suo fan in maniera schietta, un accaduto davvero sgradevole: “Mi ha cagato addosso”.

Come resistere al sorriso travolgente della modella e conduttrice svizzera Michelle Hunziker? La sua energia e il suo talento l’hanno portata lontana. In Italia la bellissima Michelle trova infatti il suo successo, che dura da ben 25 anni.

Michelle è nata nel 1977 a Sorego; l’abbiamo vista nel 2022 nella conduzione del suo programma chiamato appunto Michelle Impossible, e anche quest’anno, con la seconda stagione che si chiama Michelle Impossible & Friend, la vediamo ballare, cantare e raccontare la sua vita assieme a numerosi ospiti noti del mondo dello spettacolo, con la partecipazione anche del suo ex marito Eros Ramazzotti. La nota conduttrice diventerà presto nonna, del nipotino che sta per nascere dalla figlia Aurora Ramazzotti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michelle mostra al suo pubblico che sta superando con grande successo la brutta rottura avvenuta lo scorso anno con il suo secondo marito Tommaso Trussardi, da cui ha avuto altre due figlie: Sole e Celeste. Nei social infatti, si mostra una Michelle sorridente che peraltro racconta al suo pubblico – per mezzo di recenti interviste – la volontà di mantenere un rapporto armonioso, anche per il bene delle sue figlie.

La nota conduttrice tuttavia, non fa mancare nulla ai suoi follower che aggiorna in maniera costante dei suoi avvenimenti, anche quelli poco gradevoli, e lo fa senza mezze misure. In una storia infatti, la ricordiamo mentre espone al suo pubblico un fatto alquanto disgustoso, che vede come protagonista la sua make-up artist Laura Barenghi, che si occupa del suo aspetto da tantissimi anni.

Il fatto sconvolgente

L’accaduto è stato raccontato dalla stessa Michelle, con un tono scherzoso di chi ha preso la questione con ironia. Per quanto si tratti di un fatt0 disgustoso, la conduttrice ne parla liberamente, ridendo in compagnia della sua fidata make-up artist.

Michelle infatti, durante la ripresa con il telefono, si gira verso la truccatrice Laura Barenga, che quel giorno si è recata lì per truccarla. Durante il video Michelle afferma: “Ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo alla Barenga oggi mentre faceva due passi. Lauretta, ma cosa ti è successo?“.

A rispondere a tale domanda è proprio lei, Laura. Cosa sarà mai successo alla povera truccatrice di tanto sconvolgente? Con tono affranto esordisce con: “Sono stata attaccata da un gabbiano…“. Dopo attimi di silenzio, la truccatrice aggiunge: “Mi ha cagato addosso”. Dopo la dichiarazione della protagonista della disgrazia parte una risata incontenibile da parte di Michelle. Inutile aggiungere che la conduttrice ha beffato e non poco della povera malcapitata, ma la loro amicizia è chiaro che vada ben oltre il loro rapporto lavorativo ben solido da oramai tanti anni.