Amadeus scoperto a cena in gran segreto con lei: la donna è famosissima

Clamorosa indiscrezione con protagonista il conduttore Amadeus che si è recato a cena con un volto noto al popolo dei social: la proposta.

La rete televisiva Rai in questi anni ha deciso di affidare sempre più progetti al conduttore Amadeus. Il noto volto della televisione italiana è stato anche il padrone di casa dell’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo.

Una particolare edizione ma soprattutto controversa e che in pochi giorni ha attirato critiche ed accuse pesantissime. Nonostante tutto questo la produzione e la rete hanno deciso di affidare al conduttore anche la prossima edizione della kermesse musicale.

In vista della prossima edizione, Amadeus è già a lavoro per definire i primi dettagli ed uno di questi è stato affrontato anche nel corso di una recente cena.

Amadeus, cena in gran segreto con lei: la proposta per Sanremo

Il conduttore Amadeus è quindi già impegnato in prima linea per la prossima edizione del Festival di Sanremo. A tal proposito secondo il settimanale Chi nei piani del conduttore sembrerebbe esserci già una prima sensazionale idea. Il direttore artistico della nota kermesse musicale vorrebbe infatti di nuovo al suo fianco Chiara Ferragni dopo la recente esperienza.

Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero visti anche a cena alla presenza di Giovanna Civitillo, moglie del conduttore. Questi avrebbe chiesto alla nota influencer di essere la sua co-conduttrice per tutte le serate della prossima edizione del Festival. Dal canto suo la Ferragni al momento sembra decisa a declinare l’invito ma dall’altra parte Amadeus ha deciso di non mollare e con ogni probabilità proverà ancora una volta a convincerla. La decisione di Chiara a quanto pare non è semplice considerati anche i precedenti.

Festival di Sanremo, Chiara travolta dalle polemiche: l’accaduto

L’ultimo Festival di Sanremo non si è rivelato essere semplice per Chiara e Fedez. I due sono infatti stati travolti dalle polemiche e dalle critiche. La nota influencer è finita nel mirino dei detrattori prima a causa dei suoi vestiti, poi per il suo uso eccessivo del cellulare sul palco ed il continuo riferimento ad Instagram.

In aggiunta anche il suo matrimonio è finito nell’occhio del ciclone in quanto dopo una serie di episodi ritenuti oltre i limiti, in molti hanno ipotizzato una crisi tra lei e Fedez. Un momento molto difficile che i due hanno a quanto pare superato ma farlo non è stato semplice.