Re Carlo d’Inghilterra, arrivano le dimissioni: “il Parlamento è stato informato”

La frist minister della Scozia Nicola Sturgeon annuncia ufficialmente al Re Carlo le sue dimissioni e lo fa con una lettera. Nel frattempo è stato eletto il nuovo premier della Scozia.

”Ho dedicato tutta la vita all’indipendenza”, queste sono le parole espresse dall’ormai ex premier della Scozia, anche se ammette di voler “essere presente ad ogni fase del percorso d’indipendenza, anche se non più al capo del governo”.

La decisione è stata presa e concretizzata dalla stessa lettera di dimissioni che ha inviato la frist minister al Re Carlo proprio in questi giorni. Nicola Sturgeon ha dichiarato alla stampa nella sua residenza di Edimburgo che “Il tempo di lasciare è ora, anche se molti nel Paese e nel partito pensano sia troppo presto”. Sturgeon ricorda con orgoglio la sua posizione, in quanto è stata la prima donna a ricoprire l’incarico.

L’ex ministra del governo scozzese e leader del partito indipendenza dell’Snp, non riusciva più a sostenere le responsabilità. La premier è in carica dal 2014 ed è stata la prima donna a ricoprire entrambi i ruoli e la più giovane frist minister dalla creazione del parlamento scozzese.

In queste ore è stato eletto il successore, ossia il nuovo frist minister di Scozia Yousaf. Ma cosa è successo prima di allora tra Strugeon e Re Carlo e cosa succederà in questi giorni?

Le dimissioni di Nicola Sturgeon

Il nuovo frist minister di Scozia è stato eletto, ma Sturgeon prima del voto, ha inviato una lettera di dimissioni a re Carlo III, questo ancor prima di abbandonare ufficialmente la residenza ufficiale a Edimburgo. Il 29 marzo sarà previsto il giuramento che vedrà concretizzata la sua entrata in carico, dopo l’approvazione da parte del sovrano.

Humza Yousaf: il successore

Yousaf ha 37 anni ed oltre ad essere il primo ministro più giovane, è anche il primo di origini pachistane. «Sono orgoglioso d’essere scozzese e d’essere europeo», ha dichiarato il nuovo frist minister. Nel contempo si dichiara orgoglioso del ruolo che ricopre: «Mi impegnerò sempre per affrontare i grandi problemi che il nostro paese deve affrontare. Guiderò un governo che ascolti attentamente e rispetti le opinioni di tutti i deputati scozzesi».

Nel frattempo manca sempre meno all’incoronazione di Re Carlo III, e troviamo – oltre alle preparazioni in corso – la preoccupazione per quanto riguarda la partecipazione di Harry e Megan all’evento. I sovrani cercheranno di mettere delle condizioni, al fine di non rovinare la cerimonia. D’altro canto, se non si presenteranno all’incoronazione, saranno inondati da critiche in quanto è stato Carlo stesso ad invitarli.