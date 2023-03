“Lo farei con chiunque”: ex GF Vip si confessa, pronta a tutto pur di tornare

Una nota ex protagonista del GF Vip ha rivelato di voler prendere parte ad un noto e amatissimo format italiano: ecco di chi si tratta.

Nell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip, in casa hanno fatto il loro ingresso numerosi volti noti. Alcuni hanno preso parte al reality per la seconda volta e tra questi anche Ivana Mrazova in qualità di ex di Luca Onestini.

La nota modella è tornata in casa per alcune settimane dopo la prima esperienza nel corso della seconda edizione dello stesso reality. L’ex gieffina ha quindi avuto alcuni giorni per farsi vedere dal pubblico ed anche per un chiarimento proprio con il suo ex Luca.

Adesso la Mrazova sembra decisa a guardare al futuro non solo dal punto di vista sentimentale. La modella ha infatti parlato anche di un sogno nel cassetto sotto l’aspetto professionale.

GF Vip, le dichiarazioni di Ivana Mrazova: i piani per il futuro

Il ritorno di Ivana nella casa più spiata d’Italia è stata accolta con gioia dal pubblico e tutti speravano di vederla arrivare fine alla fine. L’ex gieffina invece si è vista costretta a lasciare la casa con gli altri ex ed una volta fuori è stata travolta di nuovo dall’affetto di tutti. Lo dimostrano anche le tante curiosità del pubblico che si è riversato su Instagram per farle ogni tipo di domanda.

Tra queste anche una molto particolare e che riguarda il Festival di Sanremo. La Mrazova è stata valletta del format nel 2012 con Gianni Morandi ed a quanto pare vorrebbe rifare questa esperienza in futuro. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Uno dei miei sogni è rifare Sanremo e non importa con chi. Va bene chiunque“. Un sogno quindi che sembra però molto difficile da realizzare.

Ivana Mrazova, le sue parole per Luca Onestini: cosa spera per il futuro

In attesa di capire come andranno le cose dal punto di vista lavorativo, la Mrazova ha parlato anche delle sue questioni di cuore. Nel rispondere alle curiosità dei fan ha sottolineato come del periodo trascorso in casa avrà sempre un ottimo ricordo e di come Luca sia la cosa più bella che porterà a casa dopo il reality.

Inoltre ha sottolineato come la sua speranza sia quella di vedere anche Onestini in finale. Tutto questo in attesa di un nuovo incontro ma questa volta fuori dalla casa e lontani dall’occhio indiscreto delle telecamere.