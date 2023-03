“Faccio un appello a Maria”: dopo il GF Vip è disperata | Ecco come si è ridotta

Una ormai ex concorrente del GF Vip si è candidata per un posto nel Trono Over in vista della prossima edizione di Uomini e Donne: le sue parole.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha senza dubbio lasciato il suo segno anche la showgirl di origini pugliesi Sarah Altobello. L’ormai ex vippona ha conquistato il pubblico grazie al suo sorriso, la sua spontaneità ed anche i suoi momenti di fragilità.

Inoltre, la showgirl è stata protagonista anche di un episodio a tratti spiacevole e nato dopo il suo avvicinamento ad Attilio Romita. Il giornalista ha fatto degli apprezzamenti su di lei e che la compagna Mimma non ha preso affatto bene. I due si sono così allontanati e l’ormai ex mezzo busto della Rai le ha anche rivolto parole spiacevoli.

La Altobello ha anche ricevuto una proposta di matrimonio in diretta dall’agente Tony Toscano che dietro le quinte avrebbe rifiutato. Per questo motivo adesso è single e vorrebbe presto mettersi in gioco di nuovo.

Sarah Altobello, il secco no a Tony Toscano: colpo di scena dopo il GF Vip

In occasione della sua eliminazione dal GF Vip, la Altobello fuori la porta rossa ha incontrato il suo agente Tony Toscano. Questi ha confermato l’amore che prova per lei e per l’occasione le ha donato anche un anello di fidanzamento. Sul momento la gieffina lo ha anche accettato salvo poi cambiare idea dietro le quinte. Come confermato dalla showgirl stessa, i due non hanno una storia e sono entrambi single.

Allo stesso tempo la Altobello sembra però ancora interessata a trovare l’amore ed ha confermato ancora una volta di essere attratta dagli uomini più grandi di lei. L’ex gieffina ha rivelato di trovare gli uomini agé molto più affascinanti e per questo non avrebbe problemi in caso di chiamata da Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Sarah Altobello si candida: le sue parole

La Altobello è stata di recente ospite di un appuntamento con Sophie Codegoni durante il format Casa Chi. Qui ha fatto il punto della sua situazione sentimentale ed a domanda diretta del giornalista sul Trono Over ha rivelato: “Magari potessi! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai…non mi dispiacerebbe la cosa“.

Maria De Filippi è quindi avvisata in vista della prossima stagione e dovrà decidere se prendere in considerazione questa candidatura. Intanto nei giorni scorsi anche l’ex gieffina Nicole Murgia non ha escluso questa possibilità per trovare l’uomo della sua vita.