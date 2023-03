Antonella Fiordelisi, l’ex campione smentisce tutto: “Sono solo bugie”

Antonella Fiordelisi nella bufera dopo le dichiarazioni di un noto ex campione di scherma: la verità sul suo passato da sportiva.

Questa edizione del Grande Fratello Vip può senza dubbio vantare tra le sue protagoniste anche Antonella Fiordelisi. La modella si è però vista costretta a lasciare la casa ad un passo dalla finale e per volere del pubblico.

In casa ha senza dubbio lasciato il segno grazie anche al suo carattere e alla sua voglia di dire tutto quello che pensa anche a costo di risultare impopolare. Inoltre, durante il reality si è messa in mostra anche con la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

In queste ore però il pubblico ha ripreso a parlare di lei anche per un altro argomento ossia la sua carriera da spadaccina. Nel dettaglio sono state mosse alcune accuse all’ex gieffina e a tal proposito sono tornate a far discutere alcune dichiarazioni di un suo ex collega.

Antonella Fiordelisi, il suo passato da spadaccina: cosa ha raccontato

Nella casa del Grande Fratello Vip, la Fiordelisi ha parlato molto del suo passato e soprattutto dei tanti flirt con i calciatori di cui si è ritrovata ad essere protagonista. Davanti alle telecamere è tornata sull’argomento Gonzalo Higuain ed ha poi aggiunto i nomi di Ignazio Moser, di Joaquin Correa ed infine ha fatto riferimento ad un messaggio di Francesco Totti.

Allo stesso tempo ha parlato anche del suo passato da spadaccina professionista. Nel dettaglio la Fiordelisi ha rivelato di aver preso parte ad alcune competizioni nazionali ed internazionali. Inoltre ha raccontato anche di una medaglia di bronzo vinta e che per lei ha rappresentato un grande traguardo. Una storia che però non sembra convincere tutti ed anche Aldo Montano ha a quanto pare deciso di dire la sua.

Aldo Montano, la sua versione lascia tutti stupiti: è un giallo

In questi giorni sono stati sollevati alcuni dubbi sulla medaglia vinta dalla Fiordelisi e per questo motivo sono state portate alla luce alcune dichiarazioni di Montano. Parlando della carriera dell’ex spadaccina salernitana ha infatti rivelato: “Lei ha fatto scherma a buoni livelli ma da lì a ricoprire un ruolo in Nazionale ce ne vuole“.

Montano ha poi fatto tutta una serie di nomi di grandi campionesse e tra questi non c’è la Fiordelisi: “Lei ha fatto qualche gara a livello internazionale però da lì a ricoprire un ruolo, ancora no…“. A quanto pare quindi ci sono diverse ombre sul passato sportivo della modella.