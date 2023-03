Belen Rodriguez a sorpresa, la verità sul marito Stefano: ecco perché si sono lasciati

La conduttrice Belen Rodriguez si è lasciata sfuggire una inaspettata rivelazione sul marito Stefano De Martino: come stanno le cose.

Belen Rodriguez è un volto ormai noto al pubblico italiano e non solo a quello di casa Mediaset. La showgirl negli anni ha infatti riempito anche le pagine di gossip con la sua vita sentimentale: dalla storia con Fabrizio Corona, al matrimonio con Stefano De Martino fino alla relazione con Antonino Spinalbese.

Senza dubbio la sua storia più importante è quella con il conduttore ed ex ballerino. I due si sono conosciuti nel 2012, sposati l’anno dopo ed hanno avuto anche un bambino, Santiago. Tra i due le cose non sono però state mai semplici ed in più occasioni si sono lasciati e ripresi.

In queste ore però la Rodriguez è tornata a parlare del suo rapporto con Stefano ed alcune sue dichiarazioni sembrano chiarire come sono andate le cose.

Belen Rodriguez, la verità su Stefano: parole inaspettate

La nota conduttrice argentina ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Le Iene Inside, spin off del format di cui è la padrona di casa. Nel farlo ha parlato anche del rapporto con Stefano e del loro matrimonio. Come riferisce gossipetv, a domanda diretta della giornalista, Belen ha confermato: “Mio marito è birichino, è un furbacchione“.

A quanto pare quindi De Martino ha dato del filo da torcere alla conduttrice che ha però aggiunto: “Non lo tengo a bada. Se gli spezzo le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta“. La showgirl ha poi rivelato come sia naturale prendersi una pausa anche dalla monogamia. Parole queste che non lasciano del tutto stupiti in quanto in passato Stefano e Belen si sono presi più volte una pausa.

Belen Rodriguez, le sue storie d’amore più importanti: cosa sappiamo

Dopo la fine della sua storia con Corona, la nota conduttrice ha quindi ritrovato l’amore con Stefano De Martino. I due però si sono presi una prima pausa nel 2015 quando hanno rivelato di essere pronti a divorziare. In quel periodo Belen ha iniziato una frequentazione con Andrea Iannone terminata poco dopo. Nel 2019 poi vi è stato il ritorno di fiamma con Stefano ed in quel caso la loro storia è durata pochi mesi.

Durante quella seconda pausa, Belen ha conosciuto Antonino Spinalbese con cui ha avuto una seconda figlia ossia Luna Marì. All’inizio del 2022, la Rodriguez è poi tornata con De Martino ed ha anche rivelato come i due non siano mai andati avanti con la procedura per il divorzio.