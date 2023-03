Sonia Bruganelli, dopo anni l’addolorata verità: “Ecco mia madre cosa mi ha fatto”

Sfogo amaro sui social dell’opinionista Sonia Bruganelli che ha rivelato di un aneddoto su sua madre: le sue parole.

L’opinionista Sonia Bruganelli in questi due anni ha conquistato il pubblico con il suo ruolo nello studio del Grande Fratello Vip. Dopo la prima esperienza dell’anno scorso al fianco di Adriana Volpe, il conduttore Signorini ha voluto il suo ritorno con Orietta Berti.

Un ruolo che la Bruganelli senza dubbio sa affrontare nel migliore dei modi grazie anche al fatto che non ha mai paura di dire la sua. Una caratteristica che allo stesso tempo ha però convinto il pubblico di aver di fronte una persona molto dura.

In realtà la nota autrice televisiva sembra nascondere anche una parte molto fragile emersa in queste ore attraverso un suo sfogo sui social.

Sonia Bruganelli, il messaggio sui social: le parole su sua madre

Molto attiva sui social, in queste ore Sonia Bruganelli ha voluto raccontare di un episodio che si è ritrovata a vivere con sua figlia. L’opinionista ha scritto attraverso il suo profilo Twitter: “Oggi ho spiegato a mia figlia che dichiarare il proprio amore non è un segnale di debolezza ma è un modo di mostrare la propria sicurezza interiore“. Un insegnamento quindi molto importante e che a quanto pare anche lei avrebbe voluto ricevere.

Nel corso dello stesso racconto ha infatti aggiunto un dettaglio sulla sua infanzia: “Se mia madre invece non mi avesse insegnato a vivere con una corazza , forse sarebbe stato tutto più facile“. A quanto pare quindi il carattere così duro dell’opinionista è legato anche alla sua infanzia ed agli insegnamenti di sua madre. La Bruganelli sembrerebbe quindi essere decisa ad un cambio di passo almeno nei confronti di sua figlia.

Sonia Bruganelli, la sua vita con Paolo Bonolis: una famiglia molto speciale

Sonia e Paolo sono legati dal 1997 ed i due si sono poi sposati nel 2002. La coppia ha avuto anche tre figli ossia Davide, Adele e Silvia che sin dalla nascita ha alcuni problemi di salute legati al suo cuore per cui si è vista costretta anche ad un intervento da piccola. Per la coppia non è stato semplice ed anche adesso i due provano a tutelarla in ogni modo.

Oggi ho spiegato a mia figlia che dichiarare il proprio amore non è un segnale di debolezza ma è un modo di mostrare la propria sicurezza interiore. Se mia madre invece non mi avesse insegnato a vivere con una corazza , forse sarebbe stato tutto più facile 😅 — sonia bruganelli (@SBruganelli) March 23, 2023

Per quanto invece riguarda il matrimonio con Paolo, in molti parlano spesso di crisi ma in realtà i due sono molto uniti. Sonia in prima persona ha anche rivelato il segreto del loro matrimonio ossia la decisione di vivere e dormire in case separate.