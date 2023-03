“Mi sento sola perché non c’è più”: Wilma De Angelis e il ricordo drammatico

Wilma De Angelis e la confessione drammatica che sconvolge i fan: tutta la verità sulla scomparsa che le ha cambiato la vita

Una delle donne che ha sempre mostrato il suo grande talento artistico dal punto di vista delle tante attività svolte nel contesto Spettacolo è lei, Wilma De Angelis. Questa donna è nota per la sua attività di cantante, conduttrice e attrice di successo. Purtroppo, però, ha lasciato tutti senza parole co una confessione davvero molto drammatica in diretta televisiva.

Wilma ha debuttato nel mondo dello spettacolo in primis come cantante nel 1956. Una carriera davvero brillante, in quanto la donna ha partecipato a nove Festival di Sanremo, il cui migliore apprezzamento è avvenuto con il brano Quando vien la sera. A lanciare definitivamente Wilma nel mondo artistico è stato un brano di successo chiamato “Patatina”, nel 1961 e, a seguire anche Casetta in Canadà, Splende l’arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Non avevo che te.

Oltre il mondo artistico, non tutti sanno che Wilma è appassionata di cucina tanto che, qualche anno fa ha scritto diversi libri di cucina. In una lunga intervista, Wilma ha parlato del legame speciale che ha con suo fratello e sua cognata tanto da affermare: “Sono la mia famiglia. Infatti, non mi sono sposata, non ho avuto figli, però ho avuto i miei nipoti. Ho avuto mia cognata che è una donna meravigliosa, mi ha accettato come cognata e come amica”.

La donna, nonostante il successo, però, ha dovuto affrontare un grave lutto che le ha cambiato per sempre la vita. Ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, la donna ha aperto il suo cuore emozionando la conduttrice e il pubblico in studio e a casa.

La drammatica confessione di Wilma De Angelis

In molti sono abituati a ricordare Wilma De Angelis sempre con il sorriso stampato, così come spesso è stata ritratta anche nei suoi libri da cucina. Purtroppo, però, anche una donna come lei sempre solare e allegra deve affrontare momenti difficili che le hanno causato un grande dolore. Come anticipato, in una intervista rilasciata a Verissimo, la donna ha parlato della scomparsa dell’amore della sua vita: Gianni.

La donna ha raccontato quel dolore che ancora oggi non riesce a superare: “Gianni è il mio grande cruccio in questi giorni. Sono solo cinque mesi che non c’è più dopo 27 anni insieme. L’ho conosciuto nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, che mi permetteva tutto, che non contestava mai niente. Ci siamo fatti grande compagnia. Purtroppo cinque mesi fa mi ha lasciato sola”.

Oltre la morte di Gianni, la donna ha dovuto subire anche la perdita di suo fratello. Un evento vicino a quello sopra descritto che ha portato la donna a non voler più cantare ne comparire in televisione. Ha poi aggiunto: “Non sono sola, ma mi sento sola perché Gianni non c’è più. È la vita. Pare che col tempo questa angoscia passi. Oggi, però, volevo dimenticare. Lui mi perdona se oggi non ho pensato a lui come faccio di solito”.