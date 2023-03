“Mi manchi”: messaggio inaspettato per Lino Guanciale, crolla in lacrime durante la diretta [VIDEO]

Lacrime di gioia per l’amatissimo attore Lino Guanciale che in diretta ha ricevuto un messaggio tanto inaspettato quanto emozionante.

Lino Guanciale è un volto ormai noto ed amatissimo con il pubblico italiano che sembra sempre di più apprezzare il suo lavoro. L’attore in questi anni si è rivelato essere infatti il protagonista di numerosi progetti di successo sia a teatro che per la rete televisiva Rai.

In questo momento proprio sul primo canale della rete va in onda la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi che continua a macinare numeri importanti. Per l’occasione, il noto attore ha preso parte anche ad una nuova intervista durante Oggi è un altro Giorno.

La conduttrice Serena Bortone ha affrontato alcuni temi importanti per l’attore destinatario anche di una sorpresa molto emozionante da parte di una sua grande amica.

Lino Guanciale, grande emozione in diretta: scoppia in lacrime

Il noto ed amatissimo attore di casa Rai è stato quindi ospite di Serena Bortone con cui ha fatto il punto sulla sua carriera. In questi anni è stato infatti protagonista di tante serie di successo: da L’Allieva, alla Porta Rossa fino alla serie Sopravvissuti e senza dimenticare La Dama Velata o Che Dio Ci Aiuti. Proprio su quest’ultimo set, l’attore ha stretto alcuni legami speciali ma si è soprattutto fortificato quello con Elena Sofia Ricci.

Proprio la nota attrice ha deciso di mandare al collega un messaggio molto speciale: “Lino per me è un fratello. È un uomo meraviglioso e lo sanno tutti. È un attore meraviglioso, è un fratello tanto presente quanto assente perché non ci vediamo mai. Lino mi manchi, vorrei tanto passare un pò di tempo con te. Ti voglio bene, ti aspetto”. Come fatto notare dalla conduttrice, Guanciale si è commosso dopo aver ascoltato queste parole.

Lino Guanciale ed il suo legame con Elena Sofia Ricci, cosa nasconde davvero

Il rapporto tra i due attori è quindi particolarmente forte ed a quanto pare non solo per la comune esperienza sul set di Che Dio Ci Aiuti. Proprio Guanciale ha infatti rivelato: “Pino Passalacqua, suo papà non biologico, è stato anche il mio. Un grande regista e maestro in Accademia per tre anni“.

non lui commosso per il messaggio di elena sofia ricci la loro amicizia è così sottovalutata pic.twitter.com/Ask1sTOgCk — vale ❄️ (@_valsslife) March 13, 2023

Lino e Elena Sofia Ricci si sono quindi conosciuti quando l’attore era molto giovane e ancora studiava per diventare attore. Un legame che poi con il tempo si è fortificato con i due che sono sempre uniti anche se a distanza e quanto accaduto in diretta lo conferma.