“Migliaia di euro a settimana”: scoperta shock sul Grande Fratello Vip, spesa folle per tenerla in Casa

Il Grande Fratello Vip ha speso una spesa folle per tenere la nota gieffina nella casa più spiata d’Italia: svelato il retroscena.

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip e il prossimo lunedì 3 aprile il pubblico dovrà decidere il vincitore. Quella che sta per concludersi è una edizione che si è rivelata essere ricca di colpi di scena sin dalle prime settimane di messa in onda.

Nel lungo percorso ci sono stati alcuni concorrenti che si sono messi in mostra più di altri e sono diventati dei veri e propri protagonisti. Tra questi vi è un nome su tutti ossia quello dell’ex spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi finita al centro di numerose dinamiche.

Proprio sull’ormai ex gieffina è però emerso un retroscena che nessuno si aspettava ossia quanto ha guadagnato per ogni settimana di permanenza in casa.

Grande Fratello Vip, cifra da capogiro per Antonella Fiordelisi: il retroscena

Antonella Fiordelisi è stata una grande protagonista di questa edizione del reality di casa Mediaset. Per tenerla in casa però la produzione del format ha dovuto tirare fuori una cifra esorbitante. Come rivelato dal portale Dagospia, la gieffina ha infatti guadagnato più di 5 mila euro a settimana. Se consideriamo che la Fiordelisi ha trascorso in casa ben 26 settimane, i conti sono fatti.

Numeri alla mano, l’ex spadaccina salernitana ha portato a casa più di 130 mila euro totali. Una cifra che senza dubbio in molti considereranno folle visto il momento storico che stiamo vivendo. Della casa però Antonella è senza dubbio tra coloro che più si sono mette in mostra sia con la sua storia complicata con Edoardo Donnamaria sia per i suoi numerosi scontri in casa. Allo stesso tempo bisogna però sottolineare come la Fiordelisi non sia la gieffina che ha guadagnato di più a settimana in casa.

GF Vip, il retroscena sui cachet: tutto questo che sappiamo

Questa non è la prima indiscrezione arrivata in questi mesi in merito a quanto hanno guadagnato i gieffini in casa. Su tutti vi è il caso di Wilma Goich che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe guadagnato circa 8 mila euro a settimana. Per quanto riguarda Antonino Spinalbese invece questi sembrerebbe aver guadagnato la stessa cifra della Fiordelisi.

Cifre diverse invece per i presenti in studio ed a partire dalle opinioniste. Per Sonia Bruganelli sarebbero stati messi a disposizione 12 mila euro a settimana mentre per Orietta Berti sarebbe stato siglato un accordo da 10 mila. Cifre da capogiro anche per Alfonso Signorini che da conduttore avrebbe guadagnato circa 30 mila euro a settimana.