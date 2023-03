Gianni Sperti lancia l’allarme, in studio con un topo: scoppia il caos

Gianni Sperti ha notato una dama fare il suo ingresso in studio con un topo: la reazione shock ad Uomini e Donne.

L’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne ha riservato non pochi colpi di scena. Tutto questo grazie alla sfilata di cui si sono rese protagoniste le dame del Trono Over che si sono sfidate sul tema “Mi lasci senza fiato…”.

Come di consueto le dame si sono ritrovate prima di fronte ad una scelta ossia affidarsi o meno alla stylist del programma. Fatto questo si sono messe a lavoro sul look per stupire i presenti in studio e tutte a loro modo ci sono riuscite. Una delle protagoniste ha però esagerato ed ha scatenato la reazione dello studio.

Un dettaglio del suo outfit ha subito attirato l’attenzione dell’opinionista Gianni Sperti che ha fatto notare la presenza di un topo.

Gianni Sperti, la dama entra in studio con un topo: cosa è successo

Le dame del parterre femminile del Trono Over si sono ancora una volta sfidate a colpi di look per conquistare i cavalieri del parterre maschile. Tutte hanno a loro modo osato con pizzo, merletti, movenze sensuali e accessori di scena in grado di attirare il pubblico. La dama Aurora ha però attirato l’attenzione di tutti e soprattutto quella degli opinionisti a causa di un topo.

Subito dopo la sua sfilata in passerella, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto ai cavalieri di votare ed agli opinionisti di dire la loro. Tina Cipollari ha subito sottolineato: “Una delle più brutte esibizioni. Orribile“. Dal canto suo invece Gianni ha subito precisato di trovare l’abito giusto per il tema meno per un dettaglio non da poco: “Ma l’ingresso con il topo in bocca è stato terribile“.

Uomini e Donne, l’abito di Aurora non convince: la reazione in studio

La dama ha infatti deciso di imitare una gatta ed ha quindi fatto il suo ingresso con una tutina di pelle ed in bocca un topo finto. Una scena che non ha però incontrato il favore di tutti i presenti e alla dama sono arrivate durissime critiche e non solo.

STO PIANGENDO PER LA SFILATA DI AURORA ⚰️⚰️⚰️#uominiedonne pic.twitter.com/TeJi3rmuuK — Boomerissima (@Boomerissima) March 24, 2023

Il parterre maschile ha infatti confermato di non aver apprezzato la scelta e non a caso la dama ha fatto il pieno di voti bassi ed insufficienze. Numeri alla mano, al termine della puntata Aurora non a caso è finita in fondo alla classica e questo risultato a tutti è parso il più giusto.