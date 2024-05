Se non hai ancora le zanzariere il Lidl ha pensato a te: con questo elettrodomestico non ne vedrai nemmeno una quest’estate | Addio zampironi e caccia all’intruso

Le zanzare non saranno più un problema: arriva la soluzione Lidl: un elettrodomestico che le terrà via da casa tua.

Ha trovato consensi nel corso degli anni. Prodotti di qualità a un prezzo contenuto, al netto di tante offerte tramite volantino e online che catturano sempre l’attenzione di tantissimi consumatori. Ben presto Lidl ha saputo andare oltre.

La catena europea di supermercati di origine tedesca, facente parte dello Schwarz Gruppe ha perso quella accezione di semplice discount e con oltre dodicimila supermercati sparsi in tutti il mondo, ha conquistati in tanti per i suoi dispositivi.

Questa settimana, tanto per fare un esempio, c’è l’interessantissimo compressore della serie Parkside X 20V Team con Illuminazione da lavoro LED e sostegni per accessori, ideale per grandi quantità di aria o per un’elevata pressione dell’aria.

Una pompa ricaricabile adatta anche per aspirare l’aria grazie al suo flusso di 70 m³/h. In dotazione anche un set adattatori e ugelli da 7 pezzi, il tutto a 14,99 euro, con ben il 25% di sconto rispetto al suo prezzo di listino. Non solo.

Un dispositivo ad hoc per zanzare e insetti, dalle ottime prestazioni

In mezzo a tante idee, ecco la lampada insetticida a risparmio energetico (4,7 W) con vaschetta estraibile e spazzola per la pulizia inclusa. Un dispositivo ad hoc per liberarsi di moscerini, insetti in generale, soprattutto zanzare.

La lampada elettrica anti-insetti di Lidl offre ottime prestazioni, come confermato da chi l’ha provata. Un prodotto LIDL realizzato con tecnologia avanzata: funziona con luce ultravioletta per attrarre gli insetti e eliminarli rapidamente.

Tanto efficiente quanto silenziosa

Tra le sue caratteristiche c’è un bel silenzio, che non fu mai scritto. E non è un piccolo particolare: la lampada elettrica anti-insetti di Lidl è tanto efficiente quanto senza rumori, né produce odori sgradevoli.

Il suo involucro isolante, inoltre per prevenire il contatto diretto con la griglia elettrica. Unisce l’utile della sua sicurezza al dilettevole di un design particolarmente gradito a chi ha approfittato della promo. Perfette anche le dimensioni che danno vita a un prodotto molto compatto di 27 x 9.5 x 16,5 cm. Seicentotrenta grammi il suo peso, davvero leggera e trasportabile facilmente. Un metro e mezzo di cavo collega la lampada di Lidl alla rete elettrica. Se vi sbrigate la potrete prendere anche con lo sconto del 16% che porta all’incredibile prezzo di 9,99 euro.