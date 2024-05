“Abbassa la Bolletta”, il trucco di Altroconsumo per pagare il minimo sindicale | Devi solo iscriverti in questo elenco, è gratis

Altroconsumo ci insegna il trucco migliore per pagare la corrente elettrica il minimo sindacale. Ti devi iscrivere a questo elenco.

Risparmiare non è semplice, ma sicuramente è veramente indispensabile. In un momento storico in cui arrivare a fine mese sembra essere una vera e propria mission impossible che nemmeno 007 sarebbe in grado di portare a termine, ci si deve affidare agli esperti.

Altroconsumo spesso va incontro ai consumatori offrendo numerose possibilità per quello che riguarda il risparmio soprattutto su alcune spese che ogni famiglia sostiene in maniera mensile. Tra le voci di spesa che maggiormente influiscono sul benessere delle proprie finanze, troviamo le bollette per la luce elettrica.

Negli ultimi anni si è discusso molto del caro bollette, esattamente come quello che è avvenuto per molti altri beni. Ci si chiede allora come sia possibile avere un buon risparmio e la risposta sembra essere oltremodo complessa, componendosi di una serie di elementi differenti.

Proprio in questo ambito Altroconsumo ha qualcosa da insegnarci. Ci sarebbe un modo semplice per trovare le tariffe migliori nel mercato libero, anche se di recente, si sarebbe aperta una nuovissima possibilità che sembra essere molto allettante. Occorre procedere però con ordine per non lasciarsi sfuggire la possibilità.

Passaggio al servizio di maggior tutela

Dal 1 gennaio del 2024 gli italiani hanno dovuto fare i conti con il mercato libero, per quello che riguarda il mercato dell’energia elettrica. Ma da luglio entrerà in vigore il servizio tutele graduali che andrà a sostituire il servizio di maggior tutela. Il nostro paese è stato diviso in 26 aree differenti con un operatore scelto per ognuno di essa.

Questo passaggio dovrebbe offrire un buon risparmio in bolletta. Questo sarà ottenibile in maniera molto semplice, abbattendo la quota fissa di commercializzazione che nel mercato libero è sempre superiore a 65 euro. Il limite temporale posto a tutto questo è di 3 anni.

Ma Altroconsumo fa molto di più

Se questo non dovesse essere sufficiente Altroconsumo mette a disposizione un gruppo di acquisto che permetterebbe di sfruttare le migliori occasioni del mercato. Si tratta della nuova edizione di “Abbassa la bolletta“.

Un’asta al ribasso portata avanti dai formatori permetterà al consumatore di sfruttare il costo migliore. La partecipazione è completamente gratuita, grazie ad essa si potrà facilmente conoscere quella che la tariffa più bassa che viene praticata.