Biglietti aerei, pagarli il 30% in meno è possibile | Con il trucco del server mandi in tilt i sistemi delle compagnie aeree

Puoi pagare il 30% in meno per quello che riguarda i biglietti aerei. Il trucco del server ti permetterà di fregare le compagnie aeree.

Se viaggiare è la tua passione, ma a frenarti è il costo attuale dei biglietti, allora sei nel posto giusto. Siamo nel 2024 e dovrà anche esserci il modo per viaggiare senza spendere un occhio della testa. La risposta è assolutamente sì. Ma come è possibile farlo?

Curiosando sul web sono molti i consigli che si possono compiere in merito a quelle che sono le tips di risparmio per i viaggiatori. Si può, ad esempio, cercare di confrontare i prezzi, consultare diverse piattaforme, cercare di organizzare tutto nei minimi dettagli e quindi viaggiare leggeri.

Ma ci sarebbe un modo ancora migliore, per riuscire a tirare sul prezzo del biglietto aereo. Perchè in fondo, se trovare un albergo a buon prezzo sembra essere molto semplice, diverso è il discorso per quello che riguarda, invece, l’aereo.

Un modo semplice e pratico per riuscire a volare a prezzi veramente molto bassi esiste, ma forse sono ancora in pochi a conoscerlo. Per poterlo sfruttare serve solo il proprio smartphone, una connessione internet e la capacità di utilizzare i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione.

Una app che ti aiuta nel risparmio

Le chiamano app VPN e servono per riuscire a trovare i voli migliori ai prezzi più bassi in assoluto. Grazie all’utilizzo di queste applicazioni è semplice rispiarmiare attendo sempre il prezzo più basso e impedire ai sistemi di marketing delle compagnie aeree di pompare il prezzo.

Il costo del volo potrebbe cambiare a seconda di una serie di fattori, come ad esempio, la tipologia di browser utilizzato, la posizione dell’indirizzo IP, ma anche se si naviga da smartphone o da PC, il giorno della settimana in cui si prenota e anche la città di destinazione, la data di partenza e di arrivo.

Le migliori VPN del momento

Gli esperti ci offrono ottime indizioni per quello che riguarda le migliori VPN del momento, che permettono di avere un ottimo risparmio. La prima è NordVPN compatibile con tutti i dispositivi, ha un costo di 3,69 euro al mese, a seguire Surfshark e CyberGhost.

Per riuscire a risparmiare sarà sufficiente aprire l’applicazione e quindi procedere con la ricerca del volo. Non verrà fatto nessun monitoraggio per quello che riguarda le preferenze, in modo tale si possa trovare solo la migliore offerta in assoluto.