Ricordate Manuele Labate, Alberto di un medico in famiglia? Oggi si è ridotto così | Campa per strada

Alberto in “Un Medico in Famiglia” ha cambiato radicalmente la sua vita, abbandonando le luci e le telecamere per la vita di strada: ecco cosa è successo.

Il mondo dello spettacolo è un settore faticoso, che richiede impegno e tanti sacrifici. Manuele questo lo sa, motivo per cui, dopo il suo successo, ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita, inseguendo una carriera ben lontana dal piccolo schermo. La sua scelta denota una forte motivazione, ma al contempo discutibile dai tanti.

Manuele ha esordito da giovanissimo: nel 1997, a soli 14 anni, viene selezionato come “nipote” del nonno Libero. Da quel momento è rimasto folgorato dal mondo dello spettacolo e dalla visione del “dietro le quinte”. La sua passione lo spinge ad una sorta di devozione al mondo della televisione, dedicando tutto se stesso per le riprese. Lino Banfi ha avuto indubbiamente un ruolo decisivo per il piccolo attore, in quanto non è stato solamente un nonno per nella fiction “Un medico in famiglia”, ma anche nella vita reale. Manuele è letteralmente cresciuto con Banfi, sia emotivamente che professionalmente. Lui stesso racconta il suo rapporto con il collega in un’intervista.

“Con Lino Banfi ho condiviso lo stesso posto di lavoro per anni, si instaurano dinamiche reali, il ruolo è di nipote poi nella realtà adotti quasi questa dinamica. Lino Banfi mi ha insegnato la capacità di assimilare un copione, sembra una cosa semplice ma ci sono tanti modi per farlo e lui dimostrava sempre grande capacità nel trovare spontaneamente l’improvvisazione, si adattava alla situazione. Abbiamo mantenuto il rapporto epistolare per un periodo poi sotto le festività ci facevamo gli auguri”.

Nonostante la devozione per il suo lavoro, il ragazzo ha deciso di cambiare drasticamente la sua carriera di attore per campare con la strada. Cosa fa ad oggi Alberto di “Un medico in famiglia? E soprattutto, cosa ha portato il ragazzo a cambiare la sua vita?

Manuele Labate: adesso si guadagna da vivere in strada

La nascita di sua figlia, è stato l’elemento decisivo per la vita di Manuele Labate. Il ragazzo, dal 1997 a questa parte ha dedicato la sua intera carriera alla partecipazione in “Un Medico in Famiglia”; ma questa vita stressante, che lasciava poco tempo libero all’attore per dedicarsi alla sua famiglia, ormai gli stava stretta. Manuele ha dichiarato ad un’intervista di I fatti vostri, il motivo della sua scelta.

“Quando mia figlia Aurora ha avuto un anno mi son accorto di aver un senso di responsabilità che si stava creando, volevo essere più presente possibile e riconoscevo nel mio lavoro l’assenza da casa”.

Ad oggi l’attore lavora per strada in veste di street artist. Una scelta radicale che tuttavia, ha reso della sua secondaria passione un vero e proprio lavoro. Manuele spiega sulla sedia del programma, la sua forte motivazione:

“Dopo il mio trascorso televisivo sono diventato padre, ho deciso di ridurre le ore spese nella recitazione e presenziare più a casa. Ora pratico street art, un’arte realizzata negli spazi urbani, nelle strade, tutto ciò che può essere rappresentato come arte visiva, poster e immagini, tutto ciò che è figurativo nell’ambito urbano è street art. Ho iniziato questa arte in parallelo con la mia attività attoriale, forse anche prima”.