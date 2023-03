Antonino Spinalbese, dopo l’addio a Ginevra la scelta drastica: se n’è andato

L’ex gieffino Antonino Spinalbese è pronto per un nuovo progetto di lavoro che sta per prendere il via: l’annuncio è appena arrivato.

Antonino Spinalbese è stato un grande protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La sua presenza in casa ha fatto molto discutere soprattutto per il suo rapporto con le donne.

Prima si è infatti avvicinato a Ginevra Lamborghini, poi ha avuto un feeling speciale con Sofia Giaele ed infine ha trascorso alcune notti di passione con Oriana Marzoli. Tutte storie che sono finite male ed anche quella con la Lamborghini con cui sembrava deciso a costruire qualcosa.

A quanto pare Antonino sembra deciso a mettere da parte questo argomento per concentrarsi su altri aspetti della sua vita a partire da quello lavorativo.

Nuovo progetto per Antonino Spinalbese: finalmente l’annuncio

Antonino Spinalbese è finalmente tornato attivo sui social ma soprattutto ha pubblicato su Instagram una storia per lui molto importante. L’ex gieffino ha deciso di non esporsi in merito alle ultime voci sulla sua vita sentimentale mentre ha scelto di parlare dei suoi prossimi impegni lavorativi. L’ex parrucchiere ha rivelato di essere arrivato da poco in Puglia per un progetto importante.

A tal proposito l’ex gieffino ha rivelato: “Sono appena atterrato in Puglia. Qui ci sono 22 gradi e chi ama l’estate può capire. Vi mando un grandissimo abbraccio e niente sono qui per la mia produzione di costumi, sarà tutta da scoprire…“. In vista di questa estate sarà quindi a disposizione di coloro che lo seguono una linea di costumi firmata da lui. Non è dato ancora sapere a chi questa linea sarà rivolta, i relativi costi ed anche lo stile. Saranno quindi importanti i prossimi mesi che serviranno a definire i dettagli.

Antonino Spinalbese, la situazione con Ginevra: scoppia il caos

Tutto questo mentre continuano a rincorrersi voci clamorose sulla sua vita sentimentale. Antonino e Ginevra sembravano destinati a creare qualcosa insieme come coppia ma alcune recenti dichiarazioni dei due hanno messo fine a questa ipotesi. Inoltre, l’ex gieffino è stato di recente visto in compagnia di Carolina Stramare in atteggiamenti intimi sotto casa.

Foto che avrebbero scatenato la delusione della Lamborghini che ai microfoni di Casa Chi ha confermato l’affetto che prova per lui. Allo stesso tempo ha però fatto capire che in tal senso non vi saranno ulteriori sviluppi e i due non saranno una coppia.