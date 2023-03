Ilary Blasi non ce l’ha fatta: non c’è più nulla da fare | Un vero dramma

La conduttrice Ilary Blasi non avrà a disposizione una concorrente in vista della prossima edizione dell’Isola: coinvolto anche Signorini.

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip prenderà il via la terza edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality andrà in onda ancora una volta di lunedì in prima serata e avrà come padrona di casa Ilary Blasi per il suo terzo anno consecutivo.

Alcune indiscrezioni hanno già annunciato chi saranno i naufraghi che si metteranno in gioco anche se qualche colpo a sorpresa potrebbe ancora arrivare. Nel mentre però si rincorrono voci anche su alcuni volti noti che si sarebbero invece rifiutati di prendere parte al format.

Di recente anche una nota ex concorrente del GF Vip ha rivelato di aver rifiutato la proposta e di aver scelto di accettare quella di Signorini.

Ilary Blasi, passo indietro prima della partenza: la rivelazione dell’ex vippona

Una grande protagonista del GF Vip si è rivelata essere la nota conduttrice Patrizia Rossetti che si è vista costretta a lasciare il gioco a causa di alcuni problemi di salute. Per lei però sono stati mesi intensi e ricchi di grandi emozioni. Ne ha parlato la diretta interessata durante una recente intervista ai microfoni di Casa Pipol rivelando anche di un clamoroso colpo di scena.

La Rossetti ha infatti rivelato della sua iniziale intenzione di partecipare all’Isola dei Famosi e di aver cambiato idea all’ultimo: “Mi ha convinta Alfonso. Io volevo fare l’Isola ma non ho potuto per motivi familiari. Mi ha convinta Signorini anche se ero terrorizzata perché rischi di dare un’immagine che non può piacere”. Niente partenza per l’Honduras quindi e così Ilary ha perso senza dubbio una validissima concorrente in vista di questa nuova edizione.

Isola dei Famosi, il cast della nuova edizione: nuovi colpi a sorpresa

La Rossetti non sarà quindi in Honduras ma la Blasi avrà senza dubbio un cast valido a disposizione e con alcuni colpi a sorpresa. Stando alle prime indiscrezioni partiranno Nathaly Caldonazzo, le sorelle Enardu, Alessandro Cecchi Paone con il compagno. In aggiunta ci saranno Sainato, noto ex fidanzato di Tommaso Zorzi, e nome dell’ultim’ora anche l’attrice Corinne Clery.

Unica novità invece nella squadra di lavoro sarà Enrico Papi chiamato a prendere il posto del partente Nicola Savino. Confermati invece sia Vladimir Luxuria come opinionista che Alvin nelle vesti di invitato. Una squadra quindi pronta a regalare scintille.