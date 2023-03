“Chiederei un risarcimento”: Edoardo Donnamaria contro il GF, finisce tutto in tribunale

Il Grande Fratello potrebbe presto finire in tribunale e questo a causa di un suggerimento shock arrivato all’ex gieffino Edoardo Donnamaria.

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare e nonostante questo infuria ancora la polemica. Protagonista di questa storia ancora una volta Edoardo Donnamaria finito più volte nell’occhio del ciclone in questi mesi. In passato è finito al centro delle accuse del pubblico a causa di alcuni suoi atteggiamenti.

Nel corso degli ultimi giorni però i telespettatori si sono schierati dalla sua parte in quanto squalificato per un motivo ritenuto da tutti non così grave. Una situazione complicata quindi e che ha attirato anche l’attenzione di alcuni esperti del caso.

In particolare un noto avvocato ha deciso di dire la sua e si è detto anche pronto a sostenere Donnamaria in una eventuale causa contro il reality.

Edoardo Donnamaria, il consiglio dell’esperto: scoppia il caso

Nel corso di un recente appuntamento con Casa Pipol, il giornalista Gabriele Parpiglia ha scelto di ospitare l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. L’esperta si è soffermata su quanto accaduto nel corso delle ultime settimane in casa e quindi sulla squalifica di Donnamaria che ha etichettato subito come ingiusta ed inaccettabile: “Erano da squalificare tutti perché tutti all’inizio sono stati scorretti dal punto di vista lessicale”.

Per questo motivo la de Pace si è detta pronta anche a difenderlo: “Se uno squalificato viene da me? Io farei la causa, chiederei un risarcimento. Questo perché c’è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti e cosa c’è scritto”. Una possibilità quindi minima che Edoardo o anche Daniele Dal Moro potrebbero decidere di sfruttare.

Annamaria Bernardini de Pace, le parole per Edoardo e Daniele

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Casa Pipol, la nota esperta si è quindi schierata con Donnamaria: “Ha solo detto mi hai rotto il ca**o. Lo si sente dovunque“. Allo stesso tempo la de Pace ha criticato anche la squalifica di Dal Moro: “Anche l’altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava“.

Dal canto suo quindi la de Pace si è detta indignata più per le squalifiche che per le motivazioni. Non dello stesso avviso il GF Vip che ha anche specificato di essere giunto a queste decisioni non per un solo episodio ma per una somma di richiami. Una situazione quindi complicata e che a questo punto potrebbe portare a dei risvolti del tutto inaspettati.