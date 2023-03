Alfonso Signorini ci ha provato, lo voleva nella casa del GF: rifiuto categorico

Il conduttore Alfonso Signorini ha ricevuto un clamoroso rifiuto in questa edizione del Grande Fratello Vip: il retroscena.

La finale di questa edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. L’ultima puntata è fissata al prossimo lunedì 3 aprile quando il pubblico dovrà scegliere il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Questi sei mesi sono stati senza dubbio intensi e adesso che la fine è vicina si fanno i bilanci.

Tra gli argomenti più caldi vi è anche quello relativo ad alcuni mancati ingressi. Il caso clamoroso è quello di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, che non ha poi fatto il suo ingresso a causa di una denuncia del padre della gieffina. A questo caso però adesso dobbiamo aggiungerne un secondo altrettanto clamoroso.

In queste ore è infatti emerso un retroscena inaspettato in quanto anche Ivan Gonzalez è stato a quanto pare contattato dalla redazione del reality.

Alfonso Signorini, il retroscena su Ivan Gonzalez: le sue parole

L’ex tronista Ivan Gonzalez ha di recente risposto ad alcune curiosità degli utenti social che lo seguono. Come riportato da BlogTivvù, l’ex gieffino ha rivelato di essere stato contattato dalla produzione del reality più volte in questi mesi ma di aver scelto di non prendere parte al programma per la seconda volta.

A tal proposito ha rivelato: “Non sto seguendo il GF Vip. È vero che mi hanno chiamato molto spesso per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto questa esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare reality. Il mio posto è dove sono ora”. Ivan ha quindi fatto una scelta ben precisa e si è quindi rifiutato di fare il suo ingresso in casa in qualità di ex fidanzato di Oriana Marzoli.

Ivan Gonzalez, la sua storia con Oriana: come sono andate le cose

Oriana e Ivan si sono conosciuti nel 2020 sui social salvo poi prendere entrambi parte al reality spagnolo La casa fuerte. Qui la loro storia è andata avanti ed i due hanno anche scatenato il pubblico con una notte di passione consumata davanti alle telecamere. La loro storia è poi proseguita fuori dal reality ma per pochi mesi in quanto la stessa Oriana nel 2021 ha annunciato la loro rottura.

Non si conoscono molti dettagli sulla loro decisione di prendere strade diverse ma ci sono due versioni a tal proposito. Da un lato una dichiarata incompatibilità caratteriale tra i due, dall’altro alcuni presunti tradimenti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.