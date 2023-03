Tina Cipollari distrutta, non ci sono più speranze: ha già lasciato lo studio

Terremoto nello studio del dating show Uomini e Donne per l’opinionista Tina Cipollari: non farà più il suo ritorno.

Lo studio di Uomini e Donne ha regalato numerosi colpi di scena e non solo al grande numero di telespettatori. Nel corso delle ultime settimane alcune novità in studio hanno stupito anche la nota opinionista Tina Cipollari.

Volto storico della trasmissione e tra le prime troniste, la Cipollari si è infatti ritrovata ad avere un pretendente. Durante infatti un confronto in studio, il cavaliere Ivan ha rivelato alla conduttrice Maria De Filippi di essere interessato alla sua opinionista.

Dopo una apertura iniziale, la Cipollari ha poi fatto un passo indietro in quanto non intenzionata a competere con altre donne. Adesso però potrebbe non averne più bisogno in quanto il cavaliere sembrerebbe aver trovato l’amore fuori dallo studio.

Tina Cipollari, la rivelazione di Ivan: colpo di scena dietro le quinte

Il cavaliere Ivan è stato un grande protagonista nello studio del dating show proprio per la sua inaspettata proposta alla nota opinionista. Per questo motivo in molti hanno notato la sua assenza nel corso delle ultime registrazioni andate in onda. A quanto pare il cavaliere ha deciso di abbandonare il format e questo in quanto ha finalmente trovato l’amore e non si tratta di un volto qualsiasi.

Di Stefano durante una recente intervista a tvpertutti ha infatti rivelato di aver parlato su Instagram con un ex volto del programma, di essersi innamorato e di aver per questo scelto di lasciare il format. A tal proposto ha raccontato: “La redazione ha gradito la mia sincerità, non è da tutti farlo. Comunque si tratta di Gloria (Nicoletti, ndr), abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci“.

Uomini e Donne, Gloria con Ivan: la gioia dopo la delusione

Una notizia che se da un lato resta amara per la Cipollari, dall’altra è una grande gioia per i protagonisti di questa storia. Non solo per Ivan che ha trovato un nuovo amore ma anche per Gloria che ormai sembrava aver perso tutte le speranze. La dama per mesi ha pianto nello studio del dating show fino a lasciarlo a causa della sua turbolenta frequentazione con Riccardo Guarnieri.

Una storia che l’ex dama sembrerebbe essersi messa alle spalle per sempre. I fan adesso restano solo in attesa di scoprire come andranno le cose tra i due e se la conduttrice Maria De Filippi li inviterà in studio per raccontare a tutti come stanno andando le cose.