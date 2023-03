Mediaset, drastica decisione dietro le quinte: a rischio anche Ilary Blasi

La conduttrice Ilary Blasi corre il rischio di essere coinvolta nelle ultime valutazioni dei vertici della rete televisiva Mediaset.

Sono settimane movimentate in casa Mediaset dopo il caso esploso in questa stagione televisiva ed a causa del Grande Fratello Vip. Il reality è infatti finito nel mirino dei vertici della rete con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe chiesto agli autori ed al conduttore un cambio di marcia.

Non a caso in queste settimane la produzione ha preso alcune drastiche decisioni e tra queste le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Una linea che a quanto pare la rete è decisa a portare avanti anche in vista dei prossimi format in onda.

Una notizia che potrebbe però adesso influenzare ed in modo negativo il via dell’Isola dei Famosi e creare qualche problema anche alla conduttrice Ilary Blasi.

Mediaset, la decisione di Pier Silvio: come cambia la rete

Il portale gossipetv ha riportato una analisi fatta da Il Corriere della Sera in merito alle prossime strategie che la rete è decisa a mettere in atto già a partire dal prossimo reality in programma. In merito a questa situazione si legge: “Il problema è anche legato al ritorno economico. Alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash“.

Secondo il noto quotidiano il nodo fondamentale della questione è quindi legato alla pubblicità che per la Mediaset ha un valore del 56% sui conti della società. Per questo motivo la rete sembra decisa ad effettuare una vera e propria pulizia a partire non dalla prossima stagione ma già nelle corso di queste settimane e quindi in vista del via dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi nel mirino, cosa rischia il reality: nuovi guai per la Blasi

Questo particolare potrebbe essere un dettaglio non da poco in vista della prossima edizione del reality. Gli autori infatti dovranno monitorare con attenzione la situazione ed intervenire anche in modo duro come accaduto con Donnamaria e Dal Moro del GF Vip. Un compito che andrà ad influenzare senza dubbio anche Ilary Blasi già preoccupata a causa di quanto accaduto nei giorni scorsi.

La conduttrice, dopo i problemi legati al suo turbolento divorzio dal marito Francesco Totti, rischia di dover gestire una situazione complicata anche sul lavoro. In ogni caso non resta che attendere il via del reality fissato per il prossimo lunedì 17 aprire nella prima serata di Canale 5.