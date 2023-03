Stefano De Martino, succede tutto nelle ultime ore: “È morto…”

Durante la conduzione di Stefano De Martino a “Stasera tutto è possibile”, accade un evento che genera caos generale.

Come ogni lunedì, il 20 marzo vede la partecipazione del neo conduttore Stefano De Martino allo show “Stasera tutto è possibile”, dove si vive attimi di spensieratezza e commedia. Il programma vede la partecipazioni di diversi volti noti come Francesco Paolantoni; Biagio Izzo, Bianca Guaccero e la bellissima ballerina Herbet.

La comedy show va in onda su Rai Due in prima serata e ha come chiave la simpatia e gli scherzi dei partecipanti. Il programma è nato nel 2015 con la conduzione di Amadeus e successivamente preso al timone dalla 5° edizione da Stefano De Martino. Le puntate prevedono diverse prove a cui si deve sottoporre il gruppo, fatte di competizione tra ospiti dello spettacolo e dello sport, sempre diversi fra loro.

Un programma molto amato dal pubblico, insieme all’apprezzatissima conduzione di De Martino, che ha avuto modo di mostrare le sue grandi doti da conduttore. Tuttavia, durante la diretta del 20 marzo, si sono vissuti attimi di panico, che hanno generato scompiglio generale.

Il protagonista della vicenda è il comico Biagio Izzo, che durante la serata, mentre De Martino gli chiede di accogliere gli ospiti in studio, ha reagito in maniera alquanto insolita, quello che è successo è incredibile.

Biagio Izzo Genera panico in studio (e non solo): “è morto”

Come accennato in precedenza, a Biagio Izzo viene affidato da De Martino, il compito di accogliere i rimanenti ospiti in studio. Il noto comico, assieme al suo complice Francesco Paolantoni, si è lasciato andare alla frase che ha generato il panico.

“Lui è morto, non posso risvegliare nessuna primavera con Paolantoni”. Una frase ironica che tuttavia, ha generato panico sul web: nelle ore successive sono stati molteplici le pagine social e riviste online che hanno creato titoli ambigui sulla possibile morte di Biagio Izzo, tanto da diffondere in poco tempo la convinzione generale di una reale morte dell’attore. Per fortuna in nostro Biagio è vivo e vegeto, di certo neanche i suoi scherzi sono destinati a morire.

Questa non è stata di certo l’unica battuta del comico durante la presentazione, Izzo non ha risparmiato proprio nessuno. Durante la puntata, Izzo indossava un vestito con fantasie primaverili. Samira ha approfittato di questo dettaglio per lanciare ad Izzo la sua frecciatina: “La primavera era la mia stagione preferita, ma da ora ho cambiato idea, non credo che sarà più così”. D’altronde come biasimarla? il Buon Biagio ha riservato un trattamento particolare per Samira, spuzzandogli acqua alla sua entrata in studio.