Michelle Hunziker, finalmente la notizia che tutti aspettavamo: “È nato” | La famiglia si allarga

Nelle ultime ore, Michelle condivide una novità con i suoi follower: “è nato un amore”, ma di chi parla? C’entra con la figlia Aurora?

Nelle recenti stories, Michelle Hunziker annuncia una novità: “C’è un grande gossip” – continua – ” è nato un amore”. La storia continua.

La nota conduttrice fa alludere alla nascita del bambino della figlia, che è entrata da poco nel nono mese, periodo quindi decisivo per la gravidanza. Tuttavia, la madre ha fatto intendere anche ad un’altra ipotesi, la nascita di un altro amore per Aurora.

Tuttavia la notizia è alquanto improbabile, la figlia di Michelle infatti, gode di una relazione che dura da sei anni e non sembra intenzionata a interrompere tale rapporto, soprattutto in questo momento di grandi emozioni: positive, ma anche negative (da quanto raccontato la ragazza in una recente intervista sull’inizio della sua gravidanza). Aurora infatti non ha vissuto benissimo i primi mesi di attesa, in quanto ha sostenuto lei stessa ad un’intervista, che ha passato un periodo di emozioni altalenanti.

Alla luce di ciò, di chi parla Michelle? Quello che c’è dietro ha dei risvolti che lasciano dei dubbi.

Michelle Hunziker: il nuovo amore

La nostra Hunziker non manca di certo di ironia. Negli ultimi periodi infatti, la gravidanza della figlia Aurora è stata messa sotto i riflettori, in quanto sembra durare da una vita. In realtà Aurora è entrata nel nono mese, periodo totalmente naturale per qualsiasi gravidanza, ma la continua pressione mediatica fa sembrare questa, di una durata infinita.

La madre scherza su questo, prendendo in giro i suoi followers curiosi, lanciando così una stories su Instagram alquanto ambigua. Aurora questa volta però non centra nulla, il nuovo amore infatti, viene inquadrato nella stessa storia.

L’amore vero

Durante l’inquadratura, la show girl mostra l’amore a cui stava alludendo: “Lilly e Odino sono inseparabili”, afferma mentre inquadra due cani. La barboncina di nome Lilly vive con Michelle, e il leviero Odino abita con l’ex marito Trussardi. La show girl e l’ex marito passano spesso del tempo insieme, in occasione di rimpatriate famigliari per riunire genitori e figli. Tra i diversi incontri saltuari è nato un vero e proprio amore tra i due rispettivi cani che, vengono inquadrati in un momento di gioco e coccole reciproche. Ad oggi, vista l’ironia di Michelle, chissà se l’amore dei due pelosetti è soltanto una frecciatina per far intendere ai propri follower che c’è ancora speranza che si riallacci il rapporto amoroso con l’ex Trussardi. Al momento, in una recente intervista a Verissimo, Michelle dichiara che è stata dura la rottura, ma al momento stanno facendo di tutto per ricreare un rapporto armonioso e di rispetto reciproco dopo la bufera. “Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”.