Amadeus, esce fuori il vorticoso retroscena su Sanremo: “Era terrorizzato”

Il protagonista di questa vicenda è il noto Gino Paoli: Ornella Vannoni lancia una provocazione shock durante l’ultima puntata di Belve.

Il nostro Gino Paoli ad oggi 88enne non sembra avere freni, neanche in occasione del Festival di Sanremo. Per chi non avesse seguito la vicenda, al cantautore genovese sono “sfuggiti” alcuni dettagli sul tradimento dell’allora compagna di Little Tony. Gino, senza peli sulla lingua, prima di intonare il suo brano “Il cielo in una stanza”, si lascia andare a dei vecchi ricordi inerenti all’amicizia secolare con il suo amico Morandi.

Tutto molto emozionante, in quanto Paoli ricorda con affetto un giovane Morandi, allora 15enne, che vedeva Gino come un punto di riferimento nella vita e nell’amore. Tuttavia, la confidenza diventa sempre più intima, fino a che il cantautore genovese si lascia scappare dettagli alquanto privati di Little Tony.

L’aneddoto di Gino Paoli

Il racconto del tradimento subito da Little Tony non è di certo passato inosservato al pubblico, in quanto Gino non ha avuto freni: “Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva, aveva fatto un piscinino di amici, li aveva fatti tutti, in casa di Little Tony”.

La reazione è solo immaginabile, durante il racconto vediamo un Morandi complice e un Amadeus letteralmente in preda al panico, che cerca insistentemente e ironicamente di placare Gino. La vicenda non è sfuggita proprio a nessuno, neanche al vecchio amore tormentato di Paoli, Ornella Vannoni. In queste settimane hanno avuto modo di “punzecchiarsi”, durante le interviste, e nell’ultima dichiarazione, Vannoni risponde al botta e risposta mediatico che si stanno danno in questo periodo.

Ornella Vannoni: “pensava di essere a casa sua”

Durante l’ultima puntata di Belve, Francesca Fagiani ha come ospite Ornella Vannoni, a cui tira fuori l’argomento Sanremo, dove la cantante risponde con ironia alle precedenti provocazioni di Gino Paoli. La giornalista, durante l’intervista ricorda a Vannoni che Paoli ha affermato: “Si è un po’ smollata con l’età”– e che adesso – “sente l’urgenza di raccontare cose che sarebbe meglio non dicesse”. Ovviamente Ornella non ha mancato di ironia per rispondere alla provocazione dell’ex amore storico.

Vannoni fa intendere che non è proprio il caso di fare la predica a lei, dopo quello che è successo a Sanremo. “Ha cercato di raccontare…come se fosse a casa sua lui, si è dimenticato che era a Sanremo?” – ironizza Ornella.

“Ha visto Morandi e gli è partita la confidenza” – continua la cantante, affermando che tale gesto non andava fatto. “Amadeus era terrorizzato”. In fondo come dargli torto al conduttore di Sanremo? L’aneddoto di Gino Paoli rischiava di diventare uno strafalcione ancora più grande se non fosse stato fermato, con tanto di accompagnamento a cantare. Il nostro Morandi, durante la vicenda si è dimostrato molto divertito, ma per fortuna, nonostante il racconto intimo, è finito tutto in una grossa risata preceduta dalle note di “Il cielo in una stanza”.