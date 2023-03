Addio Mina, hanno provato di tutto: non c’è più niente da poter fare | Non potremo più vederla

Mina continuerà a far emozionare il pubblico con la sua musica, ma per quanto riguarda la sua presenza, non c’è più nulla da fare.

La nota cantante, a partire dagli anni 60, ha stravolto la scena musicale con la sua personalità prorompente e il suo timbro di voce caldo e caratteristico. L’artista durante la sua carriera è stata in grado di miscelare diversi generi musicali differenti tra loro per crearne uno stile unico e interpretativo. Mina ha spopolato la scena discografica e vanta di ben 150 milioni di album venduti e più di 1500 brani interpretati, che gli hanno permesso di aggiudicarsi riconoscimenti come una Targa Tenco (uno dei più prestigiosi premi della musica italiana), e un’onorificenza di Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana.

Nonostante l’enorme fama ottenuta, nell’anno 1978, durante un’esibizione a Marina di Pietrasanta, Mina annuncia la sua ultima comparsa dal vivo e lo fa nel luogo in cui ebbe inizio la sua meravigliosa carriera. L’ultima esibizione in concerto, fu infatti il 23 agosto, con tanto di ripresa televisiva, ma da quel lontano 78, l’artista continuò a cantare lontano dai riflettori.

L’ologramma di Mina

Nel 2018 Mina torna ad esibirsi, ma lo fa in maniera alquanto insolita: in occasione del Festival Di Sanremo, Mina si presenta – o meglio si palesa – come un ologramma. In quel occasione infatti, non vediamo una Mina in carne ed ossa, bensì frutto di effetti virtuali, grazie ad un ologramma in 3D.

Un colpo di scena nel 2022: Mina si “mostra”, ma questa volta per mezzo di un documentario di 4 episodi e di oltre 100 ore registrato dal 2001, dove “rivedremo” una Mina oramai sparita da decenni dai riflettori. Questa tuttavia, non è l’unica novità: il 21 aprile uscirà il suo nuovo album di inediti “Ti amo come un pazzo”, e visto il movimento di Mina in questo periodo, i fan si chiedono se potranno finalmente vedere in scena.

Mina confessa il motivo dell’uscita di scena con la sua musica

Quello che gira nella testa dell’artista, è sempre stato fonte di mistero. Le ipotesi in questi anni sono state le più svariate. Secondo alcuni si è nascosta a causa dell’aumento di peso, secondo altri è scappata in Svizzera per sfuggire dal fisco italiano che prevede tasse troppo elevate. Nulla di tutto ciò è veritiero.

La motivazione è più semplice di quanto si possa pensare: la cantante ha deciso di sparire dall’ondata mediatica da cui è stata travolta nei suoi primi 20 anni di carriera. Non tollerava più la continua caccia al gossip, tanto che ha deciso di oscurarsi da oltre 40 anni.

Nel 1976, ha già espresso questo disagio, cantando in pubblico la canzone “nuda” il singolo che trattava l’argomento delle vessazioni mediatiche. Da allora la cantante ad oggi 82enne, ha deciso di mostrarsi si, ma solamente per mezzo della sua splendida voce che ha emozionato – ed emoziona tutt’ora – intere generazioni.