Pippo Baudo, dall’addio alla tv alla malattia: le sue condizioni | Ecco come si è ridotto

Durante la puntata di “Italia sì” è stata fatta una dichiarazione che ha lasciato tutti basiti: “Pippo Baudo sta male”.

Per il pubblico è stato un colpo duro e anche le notizie al riguardo non sono di certo mancate. Durante la messa in onda del programma Italia Sì, condotto da Marco Liorni, sono emersi dettagli sul noto Pippo Baudo, il tanto amato conduttore che da qualche anno non si mostra più nei nostri schermi.

L’ospite in studio il 18 febbraio era Pippo Balistreri, lo storico direttore di palco al Festival di Sanremo. Durante la puntata riaffiora i ricordi dei suoi 40 Festival e in particolare, quelli fatti assieme a Pippo Baudo. Ad un certo punto, il direttore si fa sfuggire una dichiarazione: “Mi emoziono perché lui sta male, credo”. La rivelazione –seppur incerta – ha creato non poca preoccupazione nei social, dove sono stati diffusi diversi post sulla questione. Il conduttore è da molto tempo che non si mostra in tv, se non durante una recente chiamata a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura.

La malattia di Pippo Baudo

Corrono gli anni 70 quando viene diagnosticato a Pippo Baudo un tumore alla tiroide. Il conduttore a quei tempi presentava Canzonissima, ma nel frattempo ha dovuto curarsi per eliminare repentinamente il male che lo affliggeva.

Grazie alle cure, il noto conduttore superò con successo la malattia, ma nel contempo anche il padre di Pippo si ammalò per la stessa ragione e nel suo caso non ci fu nulla da fare. Pippo Baudo spiega che oramai il tumore del Padre era in stato avanzato. Il conduttore dichiara di essere stato fortunato in quanto prese in tempo il nodulo responsabile; tuttavia nel 2021, rientrò il figlio Alessandro dall’Australia per stare affianco al padre. La notizia ha riacceso il dubbio, seguita dalla dichiarazione di questi giorni del direttore Balistreri.

La rivelazione: come sta Pippo Baudo?

In questi anni sono state tante le ipotesi sullo stato di salute di Pippo Baudi. La sua uscita di scena dal mondo della televisione la dice lunga, ma non dà la certezza che la causa sia uno stato di salute. Dal 2015 Baudo ha deciso di lasciare la televisione, ma facciamo chiarezza sul motivo di tale scelta.

Dopo la dichiarazione ad Italia Sì, la notizia sullo stato di salute del conduttore ha fatto il giro del web, arrivando ovviamente al diretto interessato. Pippo Baudo non ha esitato a rispondere: “Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. Sto bene”, spiega Baudo a Il Messaggero. Il dubbio tuttavia, non sembra spegnersi: se il noto conduttore sta bene, per quale motivo ha deciso di abbandonare la televisione?

Baudo, ad oggi ha la bellezza di 86 anni e dal 2015 ha deciso di abbandonare lo spettacolo per dedicarsi finalmente alla sua famiglia e per concedersi del meritato riposo dopo 40 anni di carriera.