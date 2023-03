Il Paradiso delle Signore, Maria è sconvolta: il passo falso di Vito

Nuove anticipazioni sui prossimi episodi in programma del format Il Paradiso delle Signore: cosa sta per cambiare per Vito e Maria.

Prosegue la messa in onda della soap opera de Il Paradiso delle Signore in programma dal lunedì al venerdì dalle 16.10 su Rai 1. Mancano ancora diversi episodi e poi sarà tempo di gran finale previsto a quanto pare per l’inizio del mese di maggio.

Il pubblico è in questo momento quindi alle prese ancora con temi caldi ma soprattutto con nodi ancora da sciogliere. Tra le questioni ancora aperte vi è anche quella relativa al rapporto tra la stilista Maria Puglisi e il contabile Vito Lamantia. Questi infatti tiene ancora segreto il suo mistero legato proprio alla giovane.

Nel corso dei prossimi episodi è però atteso un clamoroso colpo di scena che rischia di rovinare tutto quello che i due hanno costruito.

Il Paradiso delle Signore, il segreto di Vito: finalmente viene fuori tutto

Nel corso dei prossimi episodi è quindi attesa una importante novità per Vito e Maria. La stilista non sa ancora nulla del passato del contabile che in realtà è l’uomo che ha firmato il contratto matrimoniale con il padre della ragazza. Il primo a scoprire qualcosa sarà Francesco che deciderà di affrontare il contabile prima di dire tutto quello che sa alla Puglisi divenuta ormai sua amica.

Stando ad alcune anticipazioni, il giovane però non farà in tempo in quanto sarà la stessa Maria a scoprire tutto. Non è ancora dato da sapere come andrà la cosa ma con ogni probabilità la Puglisi per errore si troverà ad assistere al confronto tra Lamantia e Francesco. Una verità dolorosa che arriverà per lei in un momento già molto difficile dal punto di vista lavorativo.

Il Paradiso delle Signore, il momento di Maria: brutte notizie anche a lavoro

La Puglisi si troverà quindi a dover gestire questa delusione in amore e non solo. Per la stilista arriveranno infatti brutte notizie anche dal punto di vista lavorativo. La nuova collezione di abiti da sposa proposta al pubblico non verrà infatti molto apprezzata dalla critica creando quindi dei danni anche a Vittorio Conti.

Per questo motivo l’imprenditore dovrà agire per cambiare totalmente le cose soprattutto considerata la concorrenza di Tancredi e Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Una serie quindi di colpi di scena che renderanno il clima scoppiettante in vista del gran finale di stagione.