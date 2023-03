Addio Claudio Lippi, non c’è più tanto da fare: ecco come si è ridotto

Grande volto della tv degli anni d’oro, Claudio Lippi non si vede da un po’. Che fine ha fatto?

Claudio Lippi è stato uno dei più bravi e apprezzati conduttori degli anni 90. Il suo è stato un modo di condurre diverso da come siamo abituati oggi; familiare, cortese, ironico ma elegante.

Lo ricordiamo in programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana come il cult Giochi senza frontiere, Il pranzo è servito, che per anni era stato monopolio del grandissimo Corrado, e diverse edizioni di Buona Domenica anche con il compianto Maurizio Costanzo.

Una carriera lunghissima che però improvvisamente di è interrotta. Il conduttore è sparito dalle telecamere, salvo qualche ospitata di tanto i tanto, ad esempio di recente è stato uno dei giurati di Tale e Quale show. Ha anche affiancato Elisa Isoardi a La prova del cuoco per una stagione ed è stato parte del cast di Domenica In nel 2017-2018. Ma che fine ha fatto? Cosa fa oggi Claudio Lippi?

Perché si è allontanato

Claudio Lippi ha ammesso di essersi allontanato da una tv che non rispecchia più i suoi ideali. In una lunga intervista al Corriere ha infatti dichiarato: “Quando ho cominciato io a fare la televisione, cioè negli anni Settanta, c’era un concetto molto definito del talento. Qualcosa da affinare, difendere, conservare, accrescere, anche tramandare, perché no. Si cresceva dentro un’azienda, si aveva dei maestri che ti aiutavano. […] quel talento diventava materia preziosa: ascolti o non ascolti, format o non format. Ahimè oggi vedo format più che conduttori o conduttrici“.

Non solo, ha anche confessato di aver detto basta dopo la partecipazione a Buona Domenica: “Non lavoro in televisione da quell’ottobre 2006, da quando me ne andai perché sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. […] ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia”.

Claudio Lippi: che fine ha fatto

Nella stessa intervista Claudio Lippi ha ammesso di aver anche rifiutato alcune proposte, ovvero quelle dei reality: “Ho rifiutato L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso” .

Forse non tutti sanno infatti che il buon Claudio nel 2016 ha rischiato seriamente di morire e una volta ricoverato gli è stato inserito appunto un triplo bypass cardiaco. Oggi ha quasi 78 anni e vive una vita tranquilla a Roma con la sua famiglia. È tornato con la moglie Kerima Simula e si gode i figli e i nipoti, nel ricordo dei fasti di una tv che fu.