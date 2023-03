Terremoto in casa Roma, Mourinho verso l’esonero: testa a testa per sostituirlo

In casa della Roma si valuta l’esonero del tecnico Mourinho in vista della fine della stagione: tra questi due nomi il suo possibile sostituto.

Nel 2021 gli appassionati di calcio e della Serie A si sono ritrovati a vivere un momento molto emozionante ossia il ritorno in Italia di José Mourinho. Il noto e vincente allenatore ha fatto ritorno dopo anni di assenza dal campionato italiano e grazie alla mossa a sorpresa della Roma.

A distanza di ormai due stagioni da quel momento, le cose però si sono clamorosamente complicate per tutti. Mourinho e la compagine giallorossa non stanno di certo vivendo un campionato vincente ed anche in Europa le cose non stanno andando per il meglio.

Inoltre alcuni recenti episodi hanno complicato ancora di più la posizione dell’allenatore che potrebbe essere quindi esonerato presto. A tal proposito sono emersi anche due nomi che potrebbero già essere al vaglio della società.

Roma, i risultati mettono nei guai Mourinho: terremoto nello spogliatoio

Prima la sconfitta con il Sassuolo poi il pari con il Real Sociedad in Europa ed infine la sonora sconfitta nel derby con la Lazio sono un vero e proprio campanello d’allarme. I tifosi sono a quanto pare preoccupati per il proseguo di questo campionato e quando mancano poco più di 10 partite alla fine. Inoltre, anche tra i membri della società potrebbe esserci del malcontento.

Senza dimenticare infine il comportamento dell’allenatore che dopo la sconfitta con i biancocelesti è a quanto pare stato protagonista di un confronto durissimo negli spogliatoi con Lotito, presidente della squadra avversaria. Tutta una serie di dettagli che adesso rendono possibile il suo esonero e se non adesso che manca poco alla fine, almeno al termine della stagione. Secondo alcune indiscrezioni, la società avrebbe anche messo nel mirino due possibili sostituti ed entrambi italiani ossia Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi.

Roma, il punto su Ancelotti e De Zerbi: chi prenderà il posto di Mourinho

Secondo alcune indiscrezioni quindi la Roma potrebbe aver messo gli occhi su Carlo Ancelotti. Il noto allenatore al momento guida il Real Madrid ma alcuni risultati mettono in bilico la sua posizione. Inoltre alcune sue dichiarazioni hanno fatto arrabbiare e non poco la stampa catalana. Un futuro quindi ancora da decifrare e che potrebbe riportare Ancelotti in Italia dopo l’esperienza al Napoli.

Il secondo nome della lista sembrerebbe invece essere quello di De Zerbi, al momento sulla panchina del Brighton. A Londra si parla di una sua uscita di scena a fine stagione e l’allenatore adesso potrebbe fare il suo ritorno in Italia proprio grazie ai giallorossi.