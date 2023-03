Fedez, dopo il tumore sembrava finita: “Il mio pancreas…” | Succede tutto così in fretta

Racconto emozionante del cantante Fedez che ha rivelato come stanno le cose dopo il tumore al pancreas: una battaglia mai terminata.

In queste settimane Fedez è più volte finito nell’occhio del ciclone soprattutto a causa di quanto accaduto al Festival di Sanremo. Prima la sua esibizione con barre contro alcuni ministri e poi il bacio con Rosa Chemical in diretta hanno scatenato l’opinione pubblica.

Inoltre, il suo nome è finito al centro del gossip a causa del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni tra i due sembrava dovesse esserci aria di crisi ed anche un presunto divorzio in arrivo. Voci smentite prima da Chiara con delle storie Instagram e poi dallo stesso Fedez sui social.

Il noto artista ha rivelato di alcuni problemi che si è ritrovato a gestire e legati al suo precedente tumore al pancreas. Un argomento su cui si è soffermato ancora di recente per fare il punto della situazione.

Fedez, gli effetti del suo tumore al pancreas: come sta adesso

Il tumore al pancreas è stato un brutto colpo per Fedez e tutta la sua famiglia. Il cantante si è visto costretto a subire un intervento e fare i conti con cure dure e che lo hanno messo alla prova. Una situazione che a quanto pare ha anche creato dei problemi a lungo termine al noto artista che in prima persona ha affrontato l’argomento durante un convegno organizzato da Corriere Salute.

In merito agli effetti del tumore ha rivelato di avere ancora alcuni problemi: “Sono prevalentemente di tipo gastrico, di digestione. Quel che resta del mio pancreas non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare. Devo anche mangiare lentamente ed è una cosa che riesce difficile fare ma rispetto a quello a cui andavo incontro, questo è un lusso”.

Tumore al pancreas, effetti a lungo termine: le ultime rivelazioni

Effetti quindi sul fisico e non solo in quanto sui social Fedez ha fatto preoccupare molti fan quando in una serie di stories si è mostrato addirittura balbuziente. Il noto artista è quindi intervenuto per fare chiarezza ed ha spiegato di stare gestendo anche alcuni problemi legati ai farmaci.

Fedez ha rivelato di aver sospeso uno psicofarmaco nel modo sbagliato e di aver avuto quindi degli effetti indesiderati quali annebbiamento, spasmi, vertigini. Una serie di problemi che adesso deve gestire e con il sostegno anche di Chiara e di tutta la sua famiglia.