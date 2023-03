Clamoroso Fabio Fazio, nessun rinnovo di contratto dalla Rai: scelto il sostituto

Futuro in bilico per il conduttore Fabio Fazio che potrebbe non fare ritorno in Rai nel corso della prossima stagione televisiva.

In casa della rete televisiva Rai sono in arrivo grandi ed importanti cambiamenti. Una serie di novità che vedranno coinvolti anche alcuni dei volti divenuti storici della rete. Secondo alcune indiscrezioni tra i coinvolti anche Fabio Fazio il cui contratto resta in scadenza.

Il noto conduttore è attualmente il padrone di casa del format Che Tempo che Fa ma per anni ha collaborato con la nota rete. Basti pensare anche alla decisione di affidargli il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo con l’amica e collega Luciana Littizzetto.

In vista del prossimo mese di settembre però il conduttore potrebbe perdere il suo posto e come se non bastasse è emerso anche il nome del possibile sostituto.

Fabio Fazio, ad un passo dall’addio: chi deve sostituirlo

Il portale TvBlog ha fatto il punto sulle prossime mosse in casa della Rai che potrebbe quindi decidere di sostituire uno dei suoi conduttori di punta. Stando ad alcune indiscrezioni, il contratto di Fazio resta in scadenza ed a quanto pare con poche possibilità di rinnovo. Questo potrebbe quindi spingere la rete ad un cambio della guarda nella prima serata della domenica di Rai 3.

Una voce alimentata anche dall’ipotesi in merito al possibile sostituto. Secondo lo stesso portale, la Rai avrebbe anche già trovato un nuovo volto. La rete potrebbe decidere di affidare questo spazio in prima serata a Massimo Giletti che così facendo tornerebbe quindi alle origini mettendo fine anche alla sua attuale collaborazione con La7. Da sottolineare che non si tratta di una decisione ufficiale ma solo di una clamorosa indiscrezione da confermare o smentire nel corso dei prossimi mesi.

Massimo Giletti al posto di Fabio Fazio, la reazione sui social

Questa voce ha in pochissimo tempo scatenato la reazione dei social che trovano tutto inspiegabile: “Fazio che fa sempre ottimi ascolti e quindi è oggettivamente utile all’azienda, se vogliamo vederla così, viene sostituito? Voglio vedere come giustificheranno la cosa eventualmente”. Alcuni utenti hanno anche proposto di aprire una petizione per convincere la rete a cambiare idea.

🔴 Sarebbe in corso una trattativa tra Massimo Giletti e la nuova compagine governativa per riportare il conduttore di #NonÈLArena in Rai.

TvBlog riferisce che Giletti potrebbe ereditare la domenica sera di Rai 3, al posto di #ctcf e Fabio Fazio, il cui contratto è in scadenza. pic.twitter.com/Y7s53LZBVb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 20, 2023

Senza dubbio un buon segno per Fazio che sa quindi di poter contare su di un vasto numero di affezionati. Meno positiva la notizia per la rete invece che nei mesi dovrà quindi fare delle importanti valutazioni prima di prendere una decisione definitiva.