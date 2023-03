Platinette, dopo l’ictus la notizia che nessuno voleva sentire: non c’è stato niente da fare | Una vera tragedia

Dopo l’ictus che ha colpito Platinette sono emersi alcuni dettagli che rendono la situazione ancora più complicata: l’ultima rivelazione.

Una settimana complicata per Platinette che, come riportato alla luce dal suo addetto stampa, in questi giorni è stato ricoverato in ospedale. Tutto a causa di un ictus che ha messo a rischio la sua vita e costretto quindi i medici ad intervenire tempestivamente.

Un problema che si è presentato diversi giorni fa mentre la notizia è stata resa nota da poco ed a quanto pare solo quando le sue condizioni si sono stabilizzate. Una notizia che ha subito attirato l’attenzione di tutti e non solo degli addetti ai lavori ma anche del pubblico.

In pochi giorni sono arrivati tanti messaggi di sostegno ma anche tante richieste di informazioni. A tal proposito è intervenuto il giornalista Roberto Alessi per fare il punto della situazione.

Platinette, l’aggiornamento di Roberto Alessi: come sta adesso

Di recente Roberto Alessi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un appuntamento con Storie Italiane. Alla conduttrice Elenora Daniele, il giornalista ha spiegato come sono andate le cose e come sta adesso Mauro Coruzzi, in arte Platinette. A tal proposito ha raccontato: “Non è mai andato in coma. È sempre stato cosciente e lucido“.

Al momento il noto conduttore radiofonico è quindi stabile ma resta ricoverato presso un centro specializzato in quel di Milano. Una valida equipe medica si sta occupando di lui e di tutte le sue necessità. In merito al motivo che ha scatenato l’ictus, vi sono alcune ipotesi al vaglio dei medici ma secondo Alessi potrebbe esserci una componente in particolare dietro questo risvolto ed è legata alla sua sfera privata.

Roberto Alessi e la rivelazione su Platinette, coinvolta anche la sua famiglia

Come riferisce Il Messaggero, durante il suo intervento ai microfoni di Eleonora Daniele, il giornalista Roberto Alessi ha rivelato di un dettaglio sconosciuto a molti. Questi ha raccontato che Platinette prima dell’ictus non stava vivendo un periodo particolarmente semplice e non dal punto di vista lavorativo. A quanto pare il noto conduttore si è visto costretto a gestire alcuni problemi di natura familiare.

Adesso, considerate anche le sue condizioni di salute, la situazione anche dal punto di vista privato sembrerebbe essere migliorata. A quanto pare quelle piccole incomprensioni sarebbero già rientrate e adesso non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Platinette.