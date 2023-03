Il Principe William lascia tutti senza parole: il dettaglio è un omaggio per mamma Diana

Il Principe William nelle ultime uscite ha sfoggiato un dettaglio in particolare e che per molti è un vero e proprio omaggio alla madre Diana.

Dallo scorso mese di settembre sono cambiate tante cose tra i membri della corte inglese. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, suo figlio Carlo è divenuto re e suo nipote William è adesso il nuovo erede al trono. Inoltre ha aggiunto ai suoi titoli anche quello di Principe del Galles.

Una posizione che ha anche cambiato i suoi impegni che sono aumentati soprattutto in pubblico. Per questo motivo adesso è impegnato su più fronti e i sudditi lo vedono molto più spesso da vicino. Proprio in occasione di alcuni impegni pubblici, gli addetti ai lavori hanno notato un dettaglio non da poco.

Il Principe William ha infatti deciso di indossare qualcosa che a molti è parso un vero e proprio omaggio a Lady Diana ossia sua madre scomparsa ormai diversi anni fa.

Principe William, il dettaglio in omaggio a Lady Diana: cosa hanno notato tutti

Come messo in evidenza dal portale elle.com, in questi mesi il Principe William si è mostrato ai sudditi con un dettaglio in particolare. L’erede al trono inglese ha infatti deciso di indossare ben due orologi ed entrambi al polso sinistro ed uno di questi è proprio quello che Lady Diana gli ha regalato poco prima della sua scomparsa.

Quello che da tutti potrebbe essere considerato un dettaglio da poco, per gli esperti della famiglia reale è in realtà un gesto molto importante. Questo perché proprio sua madre Diana era solita indossare due orologi ed anche lei allo stesso polso. Per tutti questo è quindi il modo di William di rendere omaggio e ricordare sua madre la cui scomparsa ha segnato profondamente la sua vita quando aveva solo 15 anni.

Il momento del Principe William, ancora problemi con suo fratello

Un omaggio quindi speciale quello di William che al momento si trova impegnato su più fronti. Una fitta agenda di impegni legata anche al fratello Harry che al contrario ha scelto di non lavorare e non vivere più presso la corona inglese. Un addio doloroso in quanto condito anche da alcune accuse del secondogenito di Carlo e Diana proprio contro il fratello maggiore.

Un rapporto ormai ai minimi termini e che avrebbe spinto addirittura Carlo a togliere Frogmore Cottage ad Harry e Meghan per evitare ai due fratelli di vivere così vicini. Un legame speciale che si è quindi ormai rovinato e che a quanto pare nessuno dei due ha intenzione di recuperare.