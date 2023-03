“Dovrò fare il test”: Edoardo Tavassi non sa ancora nulla, con Micol sta per cambiare tutto

Edoardo Tavassi non lo sa ancora ma la sua storia con Micol Incorvaia potrebbe dover fare i conti con uno scossone: la rivelazione inaspettata.

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo anni di ricerche, Edoardo Tavassi potrebbe aver finalmente trovato l’amore. Dopo alcuni dubbi iniziali, Micol Incorvaia ha infatti deciso di iniziare prima una frequentazione e poi una vera e propria storia d’amore con lui.

In casa per la coppia sembra andare tutto a gonfie vele e i due si mostrano sempre molto affiatati ed uniti. Delle coppie nate in casa, la loro è stata definita dal pubblico come la più equilibrata e con possibilità di durare anche una volta terminata questa avventura.

La loro storia però per proseguire adesso deve fare i conti con un nuovo ostacolo e si tratta di Clizia Incorvaia, sorella di Micol, che sembra decisa a mettere Edoardo alla prova.

Edoardo Tavassi non ha scampo: le parole di Clizia

Come accade di consueto tra le influencer, anche la Incorvaia ha di recente deciso di aprire un box domande su Instagram per rispondere ad alcune curiosità di coloro che la seguono. Inevitabile la domanda sul rapporto tra la sorella ed Edoardo che per prima Clizia ha sostenuto in casa. Adesso che le cose tra i due si sono però fatte più serie, l’ex gieffina ha deciso di dover mettere alla prova Tavassi.

Come riportato da Isa e Chia, nel rispondere alla curiosità di un utente ha sottolineato: “Edoardo è simpatico, intelligente e lei la vedo felice. A me interessa la felicità della mia sorellina. Poi vorrò vederli insieme fuori. Poi la vita vera è altro. Però posso dire che mi piacciono molto e dovrà fare il test della sorella maggiore a Tavassi“.

L’incontro tra Clizia ed Edoardo, il precedente in casa

Una risposta senza dubbio ironica quella di Clizia che però sembra davvero intenzionata a confrontarsi con lui. Per i due questa non sarebbe però la prima volta poiché si sono visti già in casa. In quella occasione però la maggiore delle Incorvaia ha chiesto al Grande Fratello un incontro per mettere in guardia la sorella. In quel periodo era in corso infatti uno strano avvicinamento tra Tavassi e Nicole Murgia.

Una situazione negata dai due e la stessa Micol è parsa molto tranquilla in quel frangente. Non resta quindi che attendere la fine del reality per capire se questo incontro ci sarà e soprattutto per sapere se arriverà il lieto fine per gli incorvassi (nome di coppia, ndr).