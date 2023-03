Addio Gino Paoli, dopo Sanremo la situazione precipita: stanno usando tutte le forze che hanno

Il cantante Gino Paoli è finito al centro di un clamoroso giallo: dopo il Festival di Sanremo potrebbe dire davvero addio alle scene.

Questo 2023 per Gino Paoli si è aperto con un clamoroso colpo di scena ossia la decisione di Amadeus di omaggiarlo durante il Festival di Sanremo. Una decisione accolta con gioia dal noto cantante che si è presentato sul paco ed ha emozionato tutti.

Il cantante si è anche esibito con il collega Gianni Morandi ed i due hanno cantato dal vivo alcuni dei brani più famosi del noto artista. Un momento quindi molto importante e non solo per il pubblico che si trovava all’Ariston o quello da casa ma anche per lo stesso cantante. Questa infatti potrebbe essere la sua ultima apparizione pubblica e potrebbe quindi ritirarsi a breve.

Gino Paoli, dagli inizi al grande successo: carriera stupefacente

Il primo atto della carriera del noto artista friulano risale al 1961 quando ha pubblicato il suo primo album. Da quel momento in poi ha messo a segno tutta una serie di successi con brani che sono entrati di diritto tra i più amati dagli italiani. Tra i brani più ascoltati vi sono senza dubbio Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Albergo a ore, Senza fine.

Nella sua lunga carriera vi sono poi stati duetti emozionanti ed anche numerosi riconoscimenti. Inoltre ha più volte preso parte allo stesso Festival di Sanremo per ben cinque volte senza però mai ottenere la vittoria finale. Uno degli anni più difficili per lui è proprio quello che va dal 1963 e il 1964 (anno in cui ha partecipato alla nota kermesse musicale) durante il quale ha anche tentato il suicidio con un colpo al cuore.

Come sta oggi Gino Paoli e il progetti per il futuro

Da quel momento poi, il noto artista vive con un proiettile nel pericardio e che i medici hanno deciso di non toccare per evitare danni peggiori. La presenza dell’oggetto in questione non ha mai dato problemi al cantante che ha anche raggiunto gli 88 anni di età.

Al momento Gino Paoli è lontano dalle scene anche se impegnato in alcune sue particolari battaglie come quelle in difesa dei tabagisti. Con ogni probabilità però questo potrebbe essere l’anno del suo addio alle scene con l’artista che potrebbe decidere adesso di concentrarsi sul suo privato e ritirarsi quindi con la sua attuale moglie Paola Penzo e la sua grande famiglia.