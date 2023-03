Napoli, Osimhen fa tremare società e tifosi: futuro ancora incerto

Futuro ancora incerto per l’attaccante Victor Osimhen che con le sue parole fa preoccupare la società ma soprattutto i tifosi partenopei.

I numeri parlano chiaro: c’è tanto di Victor Osimhen in questo Napoli di Luciano Spalletti. L’attaccante è senza dubbio un inamovibile della squadra partenopea ed anche grazie al suo ormai inarrestabile senso del gol. Lo conferma anche quanto accaduto in occasione dell’ultimo match degli azzurri in Champions League.

Nel match di ritorno con l’Entracht Francoforte, l’attaccante ha infatti aperto le marcature e messo a segno anche la sua ennesima doppietta. Anche in campionato è stato spesso decisivo e in poco tempo è diventato anche l’idolo dei tifosi che gli hanno dedicato magliette, mascherine e torte.

In queste ore però alcune parole pronunciate dall’attaccante hanno generato un pò di preoccupazione e questo perché Osimhen adesso vuole parlare con la società.

Napoli, le parole di Osimhen: incontro con la società vicino

Il Napoli ha superato un turno molto complicato di Champions e si appresta adesso ad affrontare i quarti che vedranno gli azzurri in campo contro il Milan. La vincente andrà poi a sfidare in semifinale la squadra che invece uscirà vittoriosa dalla scontro tra Inter e Benfica. Tutto questo mentre c’è ancora il campionato in corso e non la matematica certezza per la vittoria del titolo.

Per questo motivo rischiano di fare rumore le parole di Osimhen che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Sport1 ha rivelato: “Del mio futuro parlerò a fine stagione quando mi siederò con i miei agenti e il Napoli a cui sono molto grato. Alla fine troveremo insieme la soluzione migliore”. Se da un lato l’attaccante sembra intenzionato a non lasciare la squadra partenopea, dall’altro c’è comunque la possibilità che le parti non trovino un accordo comune.

Victor Osimhen, occhi puntati su di lui: ecco quanto vale

Il nome di Osimhen intanto fa gola a tutti e non solo in Italia ma soprattutto in Europa. Secondo la Rosea, sono in particolare tre le big intenzionate a sondare il terreno per lui: il Real Madrid di Ancelotti, il Manchester United ed infine il Bayern Monaco.

Tutte e tre sono interessate anche se la valutazione del calciatore resta alta e di circa 100 milioni di euro. Una cifra che messa sul piatto potrebbe far gola ai partenopei anche se alla fine la scelta definitiva potrebbe essere del tutto affidata all’attaccante.