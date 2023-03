Ornella Vanoni, l’infarto e la corsa in ospedale: la tragedia improvvisa

La nota artista Ornella Vanoni si è ritrovata a dover vivere un momento particolarmente complicato: i dettagli di una tragedia inaspettata.

Ornella Vanoni è uno dei volti più amati della musica italiana e può senza dubbio vantare una carriera molto importante. La nota cantante ha portato al successo alcuni brani che ancora oggi sono amatissimi dal grande pubblico. Inoltre, la Vanoni è ancora una protagonista ed è solita prendere parte ad eventi importanti.

Non solo è ancora richiesta negli studi televisivi per interviste a cuore aperto ma è anche tra le ospiti più apprezzate agli eventi musicali. Di recente anche il conduttore Amadeus ha voluto la nota artista sul palco dell’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo.

Tanti successi quindi dal punto di vista lavorativo ma allo stesso tempo si è ritrovata a dover superare molte delusioni dal punto di vista privato.

La vita privata di Ornella Vanoni, i momenti più importanti

Come raccontato dalla stessa cantante sono state ben quattro le storie più importanti per lei. La prima in assoluto quella con Giorgio Strehler terminata poi a causa di alcune abitudini del noto registra non condivise. Dopo questa storia è poi arrivata quella con il cantante Gino Paoli con cui ha anche collaborato dal punto di vista artistico. I due si sono poi separati ed hanno rivelato di aver anche perso un figlio.

Il terzo grande amore della sua vita è stato invece Lucio Ardenzi che ha poi sposato e con cui ha avuto anche un figlio. Dopo la loro separazione, nella vita della cantante è arrivato Danilo Sabatini a cui è stata legata per diversi anni. Un altro uomo ha però fatto parte della vita della cantante ed è legato ad un momento per lei molto difficile.

Ornella Vanoni, il racconto dal passato: momento shock

Nel corso di una passata intervista a Il Mattino, la Vanoni ha rivelato di un momento molto difficile e legato ad un uomo che lei ha per tanto tempo considerato quello della sua vita. Nel dettaglio ha raccontato: “Quando al mio compagno è venuto un infarto e l’ho portato in ospedale, la sua famiglia con l’ex moglie si è stretta intorno a lui e poi è sparito“.

A quanto pare nonostante gli abbia dato il suo supporto, l’uomo in questione non è più tornato da lei che si è ritrovata a dover gestire un momento di grande sconforto. Adesso la Vanoni è comunque single e non è dato sapere se ha ancora intenzione di innamorarsi.