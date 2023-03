Alta tensione nella Royal Family, Carlo rischia un nuovo scandalo: deve agire subito

La Royal Family inglese rischia di dover gestire un nuovo scandalo e tutto a causa di Re Carlo: deve rimediare subito agli effetti della sua decisione.

Dalla scomparsa della Regina Elisabetta, nella famiglia inglese sono cambiate già diverse cose. In particolare, Re Carlo ha deciso di snellire la monarchia e di ridurre il numero di membri della famiglia impegnati in prima linea. Inoltre di recente ha finalmente deciso di assegnare il titolo di Duca di Edimburgo a suo fratello minore Edoardo.

Le questioni da risolvere non sono però finite qui perché in queste settimane il sovrano ha preso anche una nuova decisione del tutto inaspettata. Carlo ha infatti deciso di non dividere con la sorella Anna ed i fratelli Andrea ed Edoardo l’eredità lasciata dalla madre.

Una scelta che a quanto pare non è stata accolta con favore da tutti e soprattutto dal fratello Andrea. Sua maestà si è quindi visto costretto ad agire per evitare un nuovo scandalo.

Royal Family, decisione inaspettata di Re Carlo: la reazione di Andrea

La decisione presa da Re Carlo ha scatenato quindi del malumore a corte ed in particolare ha scatenato la rabbia di Andrea. Come riferisce Il Messaggero, a quanto pare questi si aspettava di ricevere i suoi 10 milioni di sterline per rimediare ai suoi problemi economici. Di recente infatti Andrea si è visto costretto a pagare 12 milioni di sterline alla donna che lo ha accusato di aggressione sessuale.

Una situazione che ha fatto temere il peggio e soprattutto fatto scattare l’allarme circa un possibile nuovo caso Harry. Sua maestà si è quindi visto costretto ad intervenire per evitare di far venir fuori un nuovo scandalo. Per farlo Carlo ha deciso di pagare la sicurezza del fratello e soprattutto permettergli di vivere tra le mura di Frogmore Cottage.

Re Carlo, alta tensione a corte ad un passo dall’incoronazione

Senza dubbio non è questo un clima favorevole a sua maestà soprattutto quando manca poco meno di un mese alla sua incoronazione. In aggiunta ai problemi con Andrea, ci sono ancora quelli da risolvere del tutto con il figlio Harry e sua moglie Meghan Markle.

La coppia è stata infatti invitata all’evento ma non è dato sapere se ci saranno o meno e soprattutto se prenderanno parte anche i piccoli Archie e Lillibeth. Una serie quindi di questioni spinose che rischiano di rovinare un momento così importante per sua maestà.