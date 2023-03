Gerry Scotti, la tragedia arrivata dall’oggi al domani: “È morto”

Il conduttore Gerry Scotti ha rivelato di una tragedia personale che si è ritrovato a vivere: è accaduto tutto in una sola giornata.

Gerry Scotti è un volto amatissimo della televisione italiana e non solo. Il conduttore può infatti vantare una illustre carriera in diversi campi e tra questi anche la radio, la musica in generale e la recitazione. Negli anni ha anche dato al pubblico una bellissima immagine della sua persona.

Durante le sue apparizioni televisive non ha infatti mai nascosto le sue emozioni ed è solito anche lasciarsi colpire nel profondo dalle storie di chi si ritrova davanti. Inoltre ha sempre raccontato del suo privato ed anche dei momenti più difficili.

Di recente ha parlato di una parte molto importante ed allo stesso tempo complicata della sua vita ossia la scomparsa dei suoi genitori.

Gerry Scotti, il retroscena sulla scomparsa dei genitori: è successo tutto in poco tempo

Durante una recente intervista, il noto conduttore ha rivelato quanto accaduto nel suo passato: “Mia mamma e mio papà sono andati via in un giorno tutti e due, una è morta di notte e l’altro è morto di giorno“. Per lui quel momento è stato molto difficile anche perché lo ha di fatto costretto a fare i conti con una grande consapevolezza.

Nel dettaglio ha infatti aggiunto “Mi sono reso conto che nonostante fossi già Gerry Scotti, fossi già più che benestante, per loro non ho potuto fare niente. Questa è una forma di rimorso che mi resta addosso e che mi fa capire che il valore del denaro è solo quando hai quella cifra giusta per toglierti quello sfizio e basta”.

Gerry Scotti e il retroscena sulla scomparsa della mamma: il racconto in diretta

Durante un recente appuntamento con C’è Posta per Te, il conduttore ha parlato proprio della scomparsa della madre e di un episodio clamoroso. Mentre si trovava nella camera ardente è infatti stato raggiunto da alcuni fan che proprio in quel momento gli hanno chiesto un autografo. Le sue parole hanno scatenato l’opinione pubblica anche perché collegate ad un episodio simile recente.

Le parole di Gerry sono infatti arrivate nella puntata del format successiva ai funerali di Maurizio Costanzo e che hanno visto alcuni chiedere un selfie alla De Filippi. Momenti quindi molto difficili ed in qualche modo legati tra loro con grande sofferenza per entrambi.