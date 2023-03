Re Carlo ha fatto la sua scelta, ecco a chi ha consegnato l’eredità di Filippo: il comunicato ufficiale

Diramato il comunicato ufficiale con cui la famiglia reale inglese ha reso nota l’ultima decisione di Re Carlo in merito all’eredità di suo padre Filippo.

Tra poco più di due mesi andrà finalmente in scena uno dei momenti più attesi ossia l’incoronazione di Re Carlo. Un evento in programma ormai dallo scorso mese di settembre, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. Da quel momento molte cose sono cambiate e tante novità ancora potrebbero essere in arrivo.

Da quando però si è insediato sul trono, Carlo ha già apportato alcuni cambiamenti come diminuire i membri della famiglia impegnati per la corona. A tal proposito in questi mesi, sua maestà ha deciso anche di riassegnare alcuni titoli e tra questi anche quello di Duca di Edimburgo.

Nel dettaglio si tratta del titolo che la Regina ha assegnato a suo marito Filippo in occasione del loro matrimonio. Ad ormai quasi due anni dalla scomparsa del principe consorte, Carlo ha finalmente scelto il suo erede.

Re Carlo, la decisione sul titolo di Duca di Edimburgo: il comunicato

Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere la decisione di Re Carlo in merito all’eredità di Filippo. Secondo alcune indiscrezioni, sua maestà sembrava deciso ad assegnare il titolo alla sua nipotina Charlotte. In queste ore però proprio la corona inglese ha fatto sapere che questo onore è stato assegnato al Principe Edoardo, il fratello più piccolo di Carlo. La decisione del Re è stata apprezzata dai diretti interessati e dalla corte in quanto questo era il desiderio di Elisabetta e Filippo.

Nel comunicato ufficiale diramato dalla corona si legge: “Il nuovo duca e la duchessa di Edimburgo sono orgogliosi di continuare l’eredità del principe Filippo di promuovere opportunità per i giovani di ogni estrazione per raggiungere il loro pieno potenziale”.

Royal Family, tutte le novità in vista del futuro: coinvolti ancora Harry e Meghan

Questo può essere quindi considerato uno dei tanti cambiamenti decisi da Carlo. Alcuni giorni fa è infatti anche arrivata la decisione ufficiale in merito ai figli di Harry e Meghan. Per decisione della corona, i piccoli Archie e Lilibeth potranno infatti usare i titoli di principe e principessa.

Una piccola apertura da parte della corona e soprattutto da Carlo che spera di vedere suo figlio e la sua famiglia in occasione della sua incoronazione. Fonti vicine alla famiglia inglese fanno anche sapere che il Re spera di vedere anche i suoi figli di nuovo vicini.