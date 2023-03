“Uno finirà come me”: le parole di Harry spaventano Kate Middleton, cosa dovranno fare i suoi figli

Il Principe Harry ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno creato non poca agitazione in Kate Middleton: ecco cosa dovranno fare i figli.

Il clima tra i membri della corte inglese è sempre particolarmente teso. Spesso questa situazione è legata a quanto accaduto negli ultimi tre anni con il Principe Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana ha creato non pochi problemi alla famiglia con le sue dichiarazioni.

Di recente, il duca del Sussex ha parlato di nuovo del suo addio alla corte inglese anche a causa del trattamento riservato a Meghan Markle. Inoltre ha affrontato anche il tema del suo ruolo di secondo ed ha anche fatto una inaspettata previsione sui nipoti: “Uno finirà come me“.

Le sue dichiarazioni hanno stupito tutti ma a quanto pare hanno creato non poca agitazione in Kate Middleton che sembra decisa a correre ai ripari.

Kate Middleton corre ai ripari: la decisione sui figli

Le parole del Principe Harry hanno quindi colpito e non poco la cognata che stando ad alcune indiscrezioni si è detta preoccupata da questa prospettiva. I timori maggiori sono senza dubbio nei confronti di Charlotte e Louis ossia la sua secondogenita ed il suo terzogenito che in linea di successione fanno seguito al fratello maggiore George. La sua paura è che non si sentano abbastanza realizzati in futuro ed è per questo che Kate ha preso una importante decisione.

L’esperto della famiglia inglese Richard Eden ai microfoni del Daily Mail ha quindi rivelato: “William e Kate vogliono che i figli crescano con la consapevolezza che non saranno dei royal a tempo pieno e che dovranno trovarsi un lavoro“. I Principi del Galles sono quindi intenzionati a crescere i loro figli come lo zio Andrea ha fatto con le figlie Beatrice ed Eugenie che hanno trovato una loro strada professionale.

Royal Family, clima sempre più teso: cosa sta succedendo

Questo però non è il solo motivo che al momento tiene banco e agita i membri della famiglia inglese. Tutti infatti attendono con ansia il prossimo mese di maggio quando andrà in scena la tanto attesa incoronazione di Re Carlo III. Questi ha voluto invitare all’evento anche il figlio Harry e la nuora Meghan Markle nonostante il braccio di ferro in corso.

Non è ancora dato da sapere se i due decideranno di accettare l’invito e questo anche perché la coppia è sconvolta. Di recente infatti Harry e Meghan hanno scoperto della decisione di Carlo di togliere loro la residenza di Frogmore Cottage per consegnarla ad Andrea e tenerli lontani proprio da William e Kate.