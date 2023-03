Rivoluzione in Rai, la conduttrice torna in studio: si forma una coppia inedita

Attesi grandi cambiamenti in casa della rete televisiva Rai con l’arrivo di due nuovi conduttori al timone di un noto format estivo.

In casa della rete televisiva Rai sono in arrivo grandi cambiamenti e non solo in vista della prossima stagione televisiva. In estate infatti ci sarà una nuova rivoluzione per quanto riguarda alcuni programmi di punta e ormai divenuti storici.

Tra questi vi è senza dubbio anche la versione estiva di Unomattina che subirà alcuni sostanziali cambiamenti. Lo scorso anno infatti il format è stato affidato alla coppia formata da Massimiliano Ossini con Maria Soave.

Ossini e la Soave non torneranno in studio ma saranno sostituiti e sarà ancora una volta un duo a farlo e tra i nomi più accreditati vi sono quelli di due volti già noti al pubblico.

Rai, cambia tutto ad Unomattina Estate: spunta il nome del nuovo conduttore

Dopo il grande successo raccolto con la versione estiva del format, la rete ha deciso di promuovere Massimiliano Ossini e di affidargli il timone in solitaria di Unomattina in programma tutte le mattine. Questa scelta però ha delle inevitabili conseguenze ossia quella di dover trovare un valido sostituto e a quanto pare ci sarebbe già un nome in cima alla lista.

Secondo quanto riferisce il portale TvBlog, l’idea della rete sembrerebbe essere quella di affidare la nuova edizione del format a Tiberio Timperi. Il conduttore non rappresenterebbe un azzardo in quanto si occupa in realtà già di una terza versione del programma ossia Unomattina in famiglia in onda il sabato e la domenica. Nei piani della rete però sembrerebbe esserci anche una idea ulteriore che prevede la presenza di una conduttrice femminile ossia Serena Autieri.

Unomattina estate, il ritorno di Serena Autieri: novità attesissima

Il portale TvBlog ha fatto il punto anche su chi potrebbe essere la compagna di viaggio di Timperi nel corso dell’estate. A quanto pare, il nome più quotato è quello dell’attrice Serena Autieri. Anche il suo nome non è sconosciuto al pubblico della rete in quanto fino alla scorsa stagione televisiva si è occupata del format Dedicato. Il programma non è poi stato rinnovato per questa stagione e la conduttrice si è quindi trovata senza lavoro.

La rete potrebbe quindi presentarle presto una richiesta allettante e la Autieri dal canto suo potrebbe cogliere al volo questa occasione. La decisione ufficiale non è ancora arrivata e bisognerà senza dubbio attendere ancora alcune settimane per l’annuncio di tutte le parti coinvolte.