Telefonata a sorpresa per Pier Silvio Berlusconi, torna in onda: ennesimo cambio di programmazione

Novità attesissima per Pier Silvio Berlusconi che deve rivedere di nuovo la programmazione di casa Mediaset dopo questi giorni difficili.

L’ultima settimana si è rivelata essere particolarmente complicata per la Mediaset a seguito della notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo. Nel dettaglio, la rete ha deciso di mandare in onda una serie di speciali dedicati allo storico conduttore e tra questi anche i suoi funerali.

Un omaggio quindi che però allo stesso tempo ha dato un pò di respiro alla conduttrice Maria De Filippi parsa provata dalla scomparsa del marito. Anche per questo motivo, in questi giorni su Canale 5 è arrivato lo stop ai suoi programmi che sono stati sostituiti da alcuni film.

Un cambiamento quindi della programmazione deciso dalla dirigenza che adesso però deve rivedere ancora tutto dopo la decisione della stessa conduttrice.

Pier Silvio Berlusconi cambia di nuovo tutto: la nuova programmazione

Secondo alcune clamorose indiscrezioni, nei prossimi giorni la conduttrice Maria De Filippi tornerà negli studi dei suoi programmi più amati. Il primo format a tornare in onda è stato C’è Posta per Te con l’appuntamento andato in onda sabato 4 marzo dalle 21.30 circa. Questa domenica 5 marzo vi è stato invece il ritorno di Amici con un nuova puntata a partire dalle 14 su Canale 5.

Questa settimana invece è il turno del consueto appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne bruscamente interrotto in questi giorni. Il format torna in onda tutti i pomeriggi dalle 14.45 con in studio la padrona di casa e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Da questa settimana riprenderanno anche le registrazioni con la scelta del tronista Federico Nicotera.

I messaggi di affetto per Maria De Filippi e di stima per Costanzo

In questi giorni non sono mancati i messaggi di cordoglio nei confronti di Maria per la scomparsa dell’uomo che accompagnava la sua vita da oltre 25 anni. Tanti volti noti della televisione si sono recati prima presso la camera ardente e poi ai funerali. Episodio particolare quello dell’attrice Sabrina Ferilli che, saputa la notizia, ha subito preso un volo da Tokyo per essere a Roma.

La De Filippi ha però ricevuto il sostegno anche da tanti altri amici: da Carlo Conti a Gerry Scotti fino a Mara Venier e Paolo Bonolis. Inoltre si sono visti al suo fianco anche alcuni suoi ex allievi di Amici e tra questi anche Stefano De Martino ed LDA con suo padre Gigi D’Alessio.