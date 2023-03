Fabrizio Corona shock, matrimonio finito per una coppia amatissima: lei vuole chiedere il divorzio

Fabrizio Corona si è lasciato andare a nuove rivelazioni e questa volta su di una coppia amatissima: il loro matrimonio sembrerebbe essere al capolinea.

Ritorno clamoroso per Fabrizio Corona che nel corso di questi giorni si è lasciato andare ad alcune nuove dichiarazioni shock. Nei giorni scorsi ha annunciato il clamoroso ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis con tutta una serie di messaggi segreti.

Mentre si attende di capire se questa storia ha delle valide fondamenta, l’ex paparazzo si è lasciato però andare a nuove rivelazioni. Questa volta nel suo mirino è finita una coppia molto seguita dal popolo dei social e che sembrerebbe al capolinea.

Secondo quanto riferito da Corona, questa coppia potrebbe essere vicina ad una richiesta di divorzio ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Fabrizio Corona, divorzio in arrivo: coppia amatissima al capolinea?

Come riferisce il sito Fanpage, il noto ex paparazzo continua ad alimentare il gossip attraverso il suo canale Telegram. In queste ore, Corona si sarebbe soffermato sul destino di una coppia molto amata e che sui social si è sempre mostrata particolarmente unita. Nel dettaglio stiamo parlando della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni che potrebbe chiedere il divorzio da Fedez.

L’ex paparazzo dei vip ha rivelato a tal proposito: “Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni. Un sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”. Una storia complicata che però adesso potrebbe avere degli effetti anche dal punto di vista lavorativo.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi, caos anche sul lavoro: la rivelazione

Corona ha rivelato che gli effetti di quanto accaduto a Sanremo continuano a farsi sentire sulla coppia che adesso rischia di dover fare i conti anche con problemi lavorativi. L’aria di crisi tra i due sembrerebbe aver spinto anche la coppia a bloccare momentaneamente le riprese della seconda stagione del format dedicato alla loro famiglia. Secondo l’ex paparazzo, il progetto potrebbe anche sfumare se dovesse essere resa nota questa decisione.

Le parole di Corona sono un vero e proprio fulmine a ciel sereno visto che solo pochi giorni fa Chiara ha postato una foto mano nella mano con Fedez. A quanto pare però la crisi non sarebbe rientrata del tutto dopo il caos di Sanremo. Da specificare che il cantante in queste ore è tornato sui social rivelando di alcuni problemi da risolvere ed allo stesso tempo sottolineando di avere il supporto di Chiara.