Raimondo e Sandra Vianello, ricordate i figli della coppia? Oggi ecco come si sono ridotti

Sandra è Raimondo hanno adottato due figli filippini che dopo la loro morte hanno avuto accesso all’intera eredità: cosa fanno ad oggi.

“Che noia, che barba; che barba, che noia”. Questa è sicuramente la frase celebre della coppia che ha segnato intere generazioni. Tutti ricorderanno il marito burbero e la moglie annoiata di Casa Vianello. La coppia in realtà, nella vita reale era tutt’altra cosa rispetto ai personaggi che interpretavano. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, sono sempre stati descritti come due coniugi solari e con un grande cuore.

La coppia ha sempre avuto tanto amore da dare, purtroppo però, non hanno avuto figli naturali. L’istinto genitoriale dei due attori ha fatto si che adottassero due bambini, ma la loro scelta non è stata di certo casuale.

Sandra e Raimondo: l’adozione

Sandra e Raimondo convivevano dal 1991 con i domestici filippini che si occupavano delle faccende, tuttavia tra di loro si creò un legame molto profondo, sicuramente al di sopra del rapporto lavorativo.

Egar Magsino ad oggi 55enne e la moglie Rosalia di 57 anni, sono la coppia entrata a far parte della famiglia Vianello. I due coniugi successivamente mettono al mondo due figli: Raimond (nome in onore di Raimondo), e John Mark. Dopo la nascita, la coppia filippina ha deciso di comune accordo, di affidare la genitorialità dei due nascituri a Sandra e Raimondo, formando così una grande famiglia. Dopo la morte dei Vianello, i filippini hanno ereditato tutto il patrimonio, ma a distanza di quel lontano 2010, che fine hanno fatto i figli di Raimondo e Sandra?

Cosa fanno nella vita i figli di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

Come già noto, Raimondo morì nel aprile 2010 a causa di un tumore al rene che si è portato dietro per anni, che con l’avanzare dell’età, gli ha causato un grave blocco renale. Sandra lo seguì 5 mesi dopo, in quanto soffriva di vasculite, una malattia misteriosa che l’ha portata ad un insufficienza respiratoria letale. Dal momento della morte di Sandra i due domestici ereditarono tutti i beni degli attori, in primo luogo l’attico di Segrate, dimora dove abitavano Sandra e Raimondo assieme ai filippini.

La casa è rimasta ai figli Raimond e John Mark, mentre Edgar e Rosalie hanno fatto ritorno delle Filippine, dove grazie al denaro ricevuto in eredità, hanno aperto una ONLUS per le persone meno fortunate, in onore della famiglia Vianello.

Mentre gli ormai ex domestici si occupano della loro attività, i due figli hanno intrapreso due strade ben distinte. Raimond, il maggiore, è iscritto alla facoltà di Economia, ma non ha completato gli studi e ha deciso di frequentare corsi di memoria e lettura veloce. Ad oggi si occupa di network marketing. John invece, si è diplomato al liceo classico e ha deciso di aprire una società immobiliare dove si occupa di compravendita di immobili.