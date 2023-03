Serena Bortone cacciata dalla Rai: la clamorosa ipotesi e la risposta della conduttrice

La conduttrice Serena Bortone è finita al centro di una clamorosa voce circa un suo possibile futuro lontano dalla Rai: la sua reazione.

Giorni complicati e ricchi di colpi di scena per la conduttrice Serena Bortone finita al centro di una clamorosa indiscrezione. Nonostante gli ascolti di Oggi è un altro Giorno è infatti arrivata una inaspettata voce circa una sua possibile sostituzione al timone dello stesso format.

Una notizia che ha scatenato il caos sia tra i telespettatori che tra i corridoi della rete televisiva di Viale Mazzini. Una voce che in realtà sembrerebbe essere arrivata anche alla stessa nota conduttrice che ha finalmente deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno le cose.

Serena Bortone, la segnalazione sul suo futuro: tutto in bilico

Dagospia ha per primo riportato di questa clamorosa indiscrezione sul futuro della Bortone in Rai. Secondo il noto portale la conduttrice sarebbe finita nel mirino del centrodestra ed a causa della sua presunta vicinanza alla centrosinistra italiana. Per questo motivo, secondo quanto riferisce il portale, la rete sembrerebbe essere impegnata in alcune serie valutazioni in vista della prossima stagione televisiva.

Non è ancora chiaro chi potrebbe essere il suo sostituto ma la voce ha già fatto grande rumore. Questo anche perché la Bortone è in realtà stata in grado in questi mesi di mettere a segno una serie di ascolti vincenti. Numeri anche più alti di chi in precedenza si è occupata della stessa fascia oraria. Un caos quindi che ha scatenato però non solo la reazione degli utenti dei social ma anche quella della diretta interessata che ha deciso di dire la sua e fare il punto della situazione.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone rimpiazzata? Tutta la verità

La nota conduttrice ha deciso di rompere il silenzio attraverso le pagine del quotidiano Leggo ed in merito alla sua sostituzione ha sottolineato: “Perché dovrebbero? Io sono sempre stato un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita e nemmeno la Rai lo ha fatto. Sono una dipendente Rai e morirò, televisivamente s’intende, nel servizio pubblico”.

La Bortone è quindi felice alla Rai, fiera del suo lavoro ed a quanto pare anche la rete sembrerebbe essere soddisfatta. Secondo la versione della conduttrice a confermarlo anche quanto accaduto con Milly Carlucci che ha scelto il suo profilo per la giuria de Il Cantante Mascherato.