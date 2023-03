Katia Ricciarelli boom, ha firmato il contratto: tutto pronto per il suo ritorno

Dopo la prima esperienza al GF Vip, la nota soprano Katia Ricciarelli è pronta a rimettersi in gioco: annunciato il suo clamoroso ritorno.

Durante la scorsa stagione televisiva, la soprano Katia Ricciarelli ha scelto di mettersi in gioco in vesti inedite. Il pubblico ha infatti seguito con interesse il suo lungo percorso, durato circa cinque mesi, al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia si è messa in mostra con i suoi modi duri e taglienti che spesso hanno reso la gieffina invisa al pubblico.

Subito dopo quella prima esperienza, la soprano sembrava decisa a non tornare più in tv. Stando ad alcune indiscrezioni avrebbe per questo motivo anche rifiutato un ruolo da opinionista del reality. A distanza però di circa un anno da quelle voci, adesso l’ex gieffina sembrerebbe essere pronta a mettersi di nuovo in gioco ed in un ruolo ancora diverso.

Katia Ricciarelli, annunciato il suo ritorno in tv: ecco dove

Nella seconda parte di questa stagione televisiva, in casa Mediaset prenderanno il via tutta una nuova serie di format. Tra questi vi sarà anche la seconda attesissima edizione di Back to School che vedrà questa volta al timone la conduttrice Federica Panicucci. In questi giorni sono anche stati annunciati i nomi dei vip che hanno scelto di mettersi in gioco e di formare la classe dei ripetenti.

Tra i nomi più attesi e soprattutto più chiacchierati vi è appunto anche quello della Ricciarelli. La nota soprano ha quindi accettato di mettersi in gioco e soprattutto di rimettersi al giudizio di giovanissimi insegnanti. Il pubblico adesso non vede l’ora di rivederla e con lei ci saranno anche alcuni suoi ex compagni di avventura: da Aldo Montano e Soleil Sorge a Raffaella Fico e Jo Squillo.

Back to School, il cast e quando va in onda: tutti i dettagli

I nomi di questi ex gieffini non sono i soli annunciati in vista della seconda edizione del noto format. Nel cast scelto da Federica Panicucci figurano anche altri nomi noti al pubblico. Tra questi anche Luca Onestini, Carmen Di Pietro, Alessandro Cecchi Paone, Luca Daffrè, Mietta, Blind e Valeria Marini.

Le prime due puntate sono andate in onda lo scorso mese di dicembre su Italia 2 mentre il resto della stagione prenderà il via il prossimo 5 aprile per un totale di sei appuntamenti. Da sottolineare che le puntate sono registrate e non ci saranno quindi conseguenze per coloro che sono impegnati in altri progetti televisivi.