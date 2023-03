Giacomo Urtis, il giallo sull’intervista a Belve: sparite alcune sue dichiarazioni

L’ex gieffino Giacomo Urtis ha parlato della sua recente intervista a Belve ed ha sottolineato come sia stata tagliata una parte.

Giacomo Urtis ha di recente rilasciato una sua personale intervista ai microfoni del format Belve. Ai microfoni di Francesca Fagnani ha parlato di alcuni aspetti della sua vita. Nel dettaglio ha raccontato del suo rapporto con la chirurgia estetica, del legame con la sua famiglia ed infine della sua vita sentimentale.

Il noto chirurgo non si è tirato indietro di fronte a nessuna delle domande della conduttrice tirando in ballo anche il noto ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona. Le sue parole hanno anche scatenato la reazione del volto noto che ha avuto da ridire soprattutto sulla conduttrice.

A distanza di diverse settimane dall’intervista però Urtis si è lasciato andare ad una precisazione: una parte delle sue dichiarazioni è infatti stata tagliata.

Giacomo Urtis, le sue parole nello studio di Belve: hanno fatto sparire una parte

Il noto chirurgo dei vip ha di recente parlato ai microfoni di Belve. Qui ha dichiarato tutta la verità sulla sua decisione di ricorrere alla chirurgia. Inoltre ha raccontato della sua situazione economica e della decisione di affidare tutto al padre che ogni settimana gli permette di spendere solo 200€. Nel corso della stessa intervista ha poi parlato del suo rapporto con Corona con cui sarebbe accaduto molto più di quello che tutti già sanno.

Nel corso di una recente intervista al settimanale Novella2000, Urtis ha ammesso di aver però notato un dettaglio non da poco. L’intervista alla Rai non sarebbe andata in onda in versione integrale ma con un pezzo mancante. Il chirurgo ha infatti rivelato di aver parlato anche di Rocco Siffredi: una parte quindi tagliata ed a quanto pare per volere proprio del noto attore.

Rocco Siffredi, la rivelazione di Urtis: è accaduto dietro le quinte

Come riportato da gossipetv, il noto chirurgo al settimanale Novella 2000 ha raccontato: “Mi chiedo che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi ha chiesto di fare il po**o attore. Dopo l’intervista gli autori mi hanno detto di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare abbia smentito“.

Una versione che ha lasciato stupito Urtis che ha aggiunto: “Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati i quali includono anche il mio rifiuto“. I due avrebbero quindi raccontato una versione diversa di questa storia e chissà se ci saranno nuovi clamorosi sviluppi.